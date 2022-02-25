Количество банкротов на Среднем Урале за год выросло на 72 процента

По словам заместителя председателя Арбитражного суда региона Миланы Сабировой, из 8000 рассмотренных в 2021-м дел 6,5 тысячи касались граждан и ИП. В 2020-м было 3,3 тысячи.

По юрлицам отмечается динамика к снижению, эксперты связывают это с тем, что в начале пандемии действовал мораторий на банкротство пострадавших компаний. За этот период многие предприятия смогли урегулировать свою задолженность. Зато взрывной рост произошел у "физиков". Как правило, это люди с 2-3 займами, взятыми в государственных и частных банках, тогда как годом ранее чаще банкротились те, кто брали деньги в микрофинансовых организациях.

В нынешнем году судьи ожидают увеличения споров по обращению взыскания на единственное жилье должника. В 2021-м Конституционный суд вынес постановление, которым разрешил продавать роскошное жилье и предоставлять взамен что-то попроще. Позже Верховный суд сформулировал критерии "роскоши".

- Сейчас рассматривается не один десяток таких дел, но поскольку у кредиторов это первый опыт, роскошным они пытаются признать все, что таковым не является. Например, кирпичный коттедж в деревне в окружении деревянных изб. Мы разбираемся в каждой ситуации индивидуально, руководствуясь двумя принципами: выгода от продажи жилья должника должна иметь существенный экономический эффект для погашения обязанностей и не носить карательный характер, - подчеркнул заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области, председатель административной коллегии Илья Чураков.