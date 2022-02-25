На Южном Урале органические отходы превратят в удобрения

В регионе создается производство по компостированию органических отходов, и полигон в Полетаево, куда везут бытовой мусор из Челябинска, станет первым отраслевым предприятием, где используется технология компостирования органики. Эта методика, заявляют инициаторы, не применялась ранее на аналогичных объектах региона, да и в других субъектах РФ такие примеры редки.

Между тем специалисты утверждают, что компостирование - эффективный метод переработки. Выделение органической фракции из мусорного потока - один из ее этапов: выбранные на линиях сортировочного комплекса биоотходы складируются в накопители, где смешиваются с измельченной древесиной. Смесь закладывается в специальные ванны на 4-5 недель - столько требуется для созревания качественного компоста. На это время сами ванны укрываются изолирующим пологом, позволяющим создавать внутри повышенную температуру, необходимую для ускорения процессов. Такая обработка, по прогнозам, поможет сократить захоронение органических мусорных хвостов на 45 процентов.

Челябинский объект будет состоять из двух участков технологического компостирования - с разным назначением конечного продукта. В термических ваннах первого участка, строительство которого уже ведется, на выходе получатся удобрения. Ванны второй очереди будут трансформировать органический мусор в технологический материал для нужд самого полигона.

- Второй участок предназначен для выпуска технического грунта. Сырьем послужит органика, не пригодная для аграрного использования. Из нее можно делать материал для отсыпки дорог и рекультивации старых мусорных захоронений, - рассказывает заместитель гендиректора полигона Роман Рупотка.

Каждый участок рассчитан на переработку 40-60 тысяч тонн сырья в год. Окончание строительства первого запланировано на апрель 2022 года. Площадь ванн здесь составит 1000 квадратных метров, их оборудуют датчиками контроля температуры и кислорода, а органический гумус будут выводить в специальный накопитель.

Председатель комитета Заксобрания области по экологии и природопользованию Михаил Махов видит двойную пользу от внедрения такой глубокой переработки. Полигон сможет реализовать новый продукт, а для отрасли важна диверсификация, современный подход к утилизации. Раньше политика обращения с отходами в индустриальном регионе была проста: отвалы формировались рядом с заводами, зачастую на территории городов. Нынешняя идеология - это когда отходы не сваливают в кучу, а оценивают класс опасности и возможности дальнейшего применения.

- Система рециклинга должна заработать настолько, чтобы две трети генерируемых объемов отходов попадали на переработку, приносили пользу, - подчеркивает депутат. - Это касается и промышленных отходов, которых в общем объеме - 97-98 процентов. На долю бытового или коммунального мусора приходится всего 2-3 процента, но именно с ними связано санитарное благополучие наших дворов. Поэтому проект по переработке органики - верный шаг.

Впрочем, пока неясно, насколько широко распространится эта практика. Эксперты отмечают: региону нужны дополнительные сортировочные мощности, а их на Южном Урале мало. Власти анонсировали строительство современного комплекса недалеко от областного центра, в Чишме. В проработке аналогичный объект под Старокамышинском. Но появятся ли там перерабатывающие производства для органики, пока неизвестно.