На Южном Урале подорожали овощи и строительные материалы

Новости

ЕС продлил действие персональных санкций против Белоруссии на год 06:11
Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма 05:46
Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе 04:58
Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц 04:47
Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США 04:35
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы 01:15
В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения 01:00
СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области 00:54
В ЕС согласовали дополнительные санкции против России 00:27
Сбербанк заявил, что продолжает работать в обычном режиме 00:26
Власти Украины не будут выпускать за пределы страны мужчин 18-60 лет 00:09
Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ 24.02.2022
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине 24.02.2022
Украина утратила контроль над островом Змеиный 24.02.2022
РПЛ сообщила о переносе двух матчей 19-го тура РПЛ 24.02.2022
В Сирии поддерживаемая США оппозиция силой загоняет людей в свои ряды 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 05:25

На Южном Урале подорожали овощи и строительные материалы

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 41(8689)
В январе 2022 года годовая инфляция в Челябинской области выросла до 7,3 процента после 6,7 в декабре 2021-го, отмечают в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России. Этот показатель выше, чем в среднем по УрФО (7,2), но ниже, чем в стране (8,7 процента).

На показатели, как отмечает финансовый регулятор, повлияло повышение платы за капремонт многоквартирных домов (индексация взносов больше, нежели год назад, из-за резкого роста затрат на стройматериалы) и подорожание услуг зарубежного туризма из-за ослабления рубля в последние месяцы.

В продовольственном секторе годовой темп прироста цен увеличился на 0,8 процента (до 9,5). Поскольку урожай овощей открытого грунта в прошлом году был меньше обычного, их запасы в овощехранилищах исчерпались раньше. А овощи из других регионов и стран объективно дороже за счет транспортных расходов.

А вот темп прироста цен на непродовольственные товары, напротив, уменьшился на 0,2 процента (до 6,3). В частности, из-за эффекта высокой базы в январе прошлого года замедлился годовой рост цен на бензин и газовое топливо.

В России подорожали молочные продукты и овощи
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Цены на продукты

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады