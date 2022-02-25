На Южном Урале подорожали овощи и строительные материалы

На показатели, как отмечает финансовый регулятор, повлияло повышение платы за капремонт многоквартирных домов (индексация взносов больше, нежели год назад, из-за резкого роста затрат на стройматериалы) и подорожание услуг зарубежного туризма из-за ослабления рубля в последние месяцы.
В продовольственном секторе годовой темп прироста цен увеличился на 0,8 процента (до 9,5). Поскольку урожай овощей открытого грунта в прошлом году был меньше обычного, их запасы в овощехранилищах исчерпались раньше. А овощи из других регионов и стран объективно дороже за счет транспортных расходов.
А вот темп прироста цен на непродовольственные товары, напротив, уменьшился на 0,2 процента (до 6,3). В частности, из-за эффекта высокой базы в январе прошлого года замедлился годовой рост цен на бензин и газовое топливо.