На трассе М-5 "Урал" построят комплекс по переработке мусора

Регоператор по обращению с ТКО представил новый проект мусоросортировочного комплекса для нужд семи муниципалитетов Карабашского кластера.

Объект предлагается разместить на 1763 километре федеральной трассы М-5 "Урал" - примерно посередине между крупнейшими городами. По словам руководителя компании-регоператора Захида Камилова, это оптимально: в Миассе образуется 46 тысяч тонн ТКО в год, в Златоусте - 33 тысячи. Это порядка 70 процентов всех объемов кластера, а значит, короткое транспортное плечо позволит снизить тариф, сегодня на 67 процентов состоящий из расходов на перевозку мусора.

В Миассе уже несколько лет закрыта Васильевская свалка, а в декабре прекратил работу устаревший мусоросортировочный комплекс. Не работает городская свалка и в Златоусте. В итоге с июля 2022 года тариф в Карабашском кластере окажется одним из самых высоких в УрФО. И если население этого не почувствует (за счет льготных ставок рост удержится в пределах 3,4 процента), то юридическим лицам придется платить сполна.

Ранее для размещения стратегического объекта предлагалась другая локация, предусматривавшая перевозку мусора из Златоуста в Миасс, что грозило ко всему прочему увеличить нагрузку на городскую дорожную сеть. В новом варианте мусоровозы будут курсировать по трассе М-5 между городами. Правда, как это скажется на трафике и без того оживленной магистрали, пока вопрос.

Участок, который предлагается отдать под строительство комплекса, на три километра удален от ближайшего поселка и на полтора - от дачных участков. Расстояние до Миасса составляет 15 километров, а до горнолыжного центра "Солнечная долина" - более 10, а значит, отдыхающие никаких неприятных последствий не ощутят.

Предприятие рассчитано на сортировку 110 тысяч тонн мусора в год: 40 процентов получат вторую жизнь, остальное станут вывозить на полигон в Полетаево.

- Никакого захоронения на площадке нового предприятия не будет, - отметил Захид Камилов. - Большие площади нужны для размещения переработки, в частности, здесь будут участки по гранулированию пластика и компостированию органических отходов.

Впрочем, пока единодушия в отношении проекта нет. Общественники считают, что предприятие может оказать негативное влияние на ближайшие природные объекты, в том числе на приток реки Атлян. А глава Миасса Григорий Тонких волнуется, не приведет ли производство компоста к загрязнению почвы и атмосферы. Доводы, что сортировка и переработка будут вестись на бетонных площадках в крытых ангарах и в специальных ваннах, а не подлежащие переработке отходы будут вывозиться на полигон в течение трех дней, убедили не всех. В итоге до полного согласования проекта в рабочую группу ввели представителей общественности и экологов.