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25.02.2022 09:43

Почему на Урале оказались в дефиците склады для дистанционной торговли

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 41(8689)
Оборот электронной торговли (e-commerce) в России в прошлом году достиг двух триллионов рублей (в 2020-м - 1,2 триллиона), сообщает Национальная ассоциация дистанционной торговли. При этом инфраструктура, от которой зависит вся цепочка поставок, развивалась слабо, считают эксперты. Пока складские мощности позволяют справляться с постоянно растущим спросом, но без улучшения логистики его будет сложно удовлетворить.
Распределительный центр "Детского мира" в Березовском будет работать на все регионы УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ Распределительный центр "Детского мира" в Березовском будет работать на все регионы УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Распределительный центр "Детского мира" в Березовском будет работать на все регионы УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Для себя мы решили проблему дефицита, взяв пару лет назад склад "на вырост" в логистическом комплексе Екатеринбурга. Почти половина наших клиентов - региональные игроки, только в 2021 году к сервису подключилось 340 новых интернет-магазинов. Областной центр лидирует по количеству отправлений, обгоняя Казань, Нижний Новгород, - приводит свои данные директор Boxberry в макрорегионе Урал Наталья Коробейникова.

По ее словам, местный бизнес активнее выходит на онлайн-площадки, к примеру, производители одежды высылают тысячу заказов в месяц. Кроме того, сервис запустил доставку в четыре страны ближнего зарубежья, оборудовав там 113 пунктов выдачи. Уральским продавцам выгодно поставлять свою продукцию на международный рынок еще и потому, что конкурентов в сегменте e-commerce в этих странах мало.

- Интернет-торговля находится на стадии бурного роста, но для ее развития в регионах необходимо строить инфраструктурные объекты - складские помещения, транспортные хабы и т. д. В частности, Свердловской области, доля которой в общем объеме e-com - 2,7 процента (пятое место в стране), не хватает логистических мощностей и за последний год ситуация не изменилась, - считает гендиректор PickPoint Надежда Романова.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Как скажется дефицит складов в Петербурге на логистических цепочках

У данного сервиса доставки 15 тысяч точек самовывоза в России, из них 60 процентов - постаматы, и 40 - пункты выдачи заказов (ПВЗ). Интересно, что 82 процента онлайн-заказов жители забирают самостоятельно: 1280 из 1570 миллионов отправлений в минувшем году они получили через такие пункты, заявили в Data Insight. Устав от удаленки, потребители охотно выходят прогуляться за товаром, заказывая на дом разве что тяжелые товары - продукты и крупную технику.

К слову, это подтверждает и бум предложений на рынке труда: в 2021-м число вакансий для работников ПВЗ на Среднем Урале выросло в четыре раза, а в Челябинской и Тюменской областях - почти в пять, сообщают аналитики hh.ru. В сегменте курьерской доставки предприниматели тоже испытывают дефицит кадров, отчего микробизнесу зачастую проще и дешевле доставлять товары через локальные постаматы.

Готовы ли власти поддержать частников и решить проблему нехватки складов? Екатеринбург планируют сделать евро-азиатским узлом оптовой торговли и логистических услуг - мэрия утвердила стратегический проект, который будет реализован до 2030 года. А на днях при поддержке регионального агентства по привлечению инвестиций в Березовском открыли распределительный центр "Детского мира", который обеспечит поставки товаров по УрФО.

Между тем

Крупный бизнес сам развивает логистическую инфраструктуру. Так, Сбер открыл в Екатеринбурге флагманский распределительный центр для e-com товаров собственного маркетплейса. Он начнет обслуживать Свердловскую и Челябинскую области, Пермский край, Республику Башкортостан. Также в областном центре идет строительство фулфилмент-центра - первого регионального склада маркетплейса AliExpress, компания вложила в него шесть миллиардов рублей.

Офисы обгоняют торговую и складскую недвижимость по экологичности
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область

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