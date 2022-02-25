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25.02.2022 10:19
Рубрика: Общество

Обнаружены следы удара Челябинского метеорита с другими телами в космосе

Текст: Юлия Мякишева

Группа исследователей во главе с Кембриджским университетом изучила Челябинский метеорит с помощью датирования и микроскопического анализа для того, чтобы установить то, что случалось с космическим объектом в прошлом.

Как пишут ученые в журнале Communications Earth & Environment, новый способ датирования столкновений между астероидами и планетами на протяжении истории Солнечной системы может помочь восстановить процесс рождения последних.

При оценке возраста метеорита нужно опираться на несколько линий доказательств, как при расследовании старого преступления.

Планеты образовались в результате массовых столкновений между астероидами и протопланетами. Однако, на планетах эти доказательства не найти из-за движения тектонических плит. Астероиды и их фрагменты, падающие на Землю в виде метеоритов, напротив, инертны и намного старше, что делает их достоверными хронометристами столкновений.

Так, предыдущие исследования Челябинского метеорита выявили два удара, которые происходили 4,5 миллиарда лет назад и в течении последних 50 миллионов лет. Однако достоверность дат была под вопросом, также как и количество столкновений. Ученые оценили состояние поврежденных минералов внутри метеорита, чтобы узнать, какими были удары, которые привели к разрушениям.

Фото: Андрей Попов/РИА Новости
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Некоторые минералы указывают на то, что "недавнее" столкновение произошло меньше, чем 50 миллионов лет назад. Оно, вероятно, откололо "Челябинск" от родительского тела и отправило его к Земле. Кроме того, оно было более слабым, при более низкой температуре и давлении.

Более старая дата столкновения совпадает с предполагаемым временем возникновения системы Земля-Луна. Как объяснили ученые, Челябинский метеорит, как и многие подобные ему, содержит сильно разрушенный и переплавленный материал, примерно совпадающий по времени с этим колоссальным событием. Новый анализ показал, что столкновение произошло между 4,48 и 4,44 миллиарда лет назад. Следы плавления могут указывать на реорганизацию Солнечной системы, возникшую либо в результате образования связи Земли и Луны, либо в результате орбитального движения планет-гигантов. Эти данные важны для изучения истории Солнечной системы.

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