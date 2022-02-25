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25.02.2022 14:36
Рубрика: Власть

Помогать братским народам - гражданский долг, уверены тюменские депутаты

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Депутатский корпус Тюменской городской Думы активно включился в сбор и отправку гуманитарной помощи для эвакуированных в российские регионы жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Депутаты подчеркивают важность миссии в непростые времена поддержать Донбасс, сделать все возможное, чтобы вывезенное оттуда население ни в чем не нуждалось. "Наш гражданский долг - открыть сердце милосердию и помочь людям, особенно детям, которые стали невольными участниками страшных событий, настоящей трагедии", - считает депутат Думы VII созыва Елена Бойко.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Ее соратник Андрей Голоус доставил в пункт приема средства личной гигиены: шампуни, мыло, влажные салфетки, бумажные полотенца, зубную пасту. Андрей Вячеславович выразил готовность и дальше участвовать в гуманитарной акции. Следующим шагом, скорее всего, станет покупка продуктов питания длительного срока хранения. Волонтеры, принимающие передачи, отмечают: главное, чтобы сохранялась целостность заводской упаковки.

- Надеюсь, в скором времени граждане ДНР и ЛНР вернутся домой. Вместе с тем, пока это необходимо, давайте поддержим всех, кто прибывает к нам, поделимся хлебом-солью, окажем радушный прием, - призвал земляков депутат.

Дмитрий Антипов закупил коробки с чаем и сахаром, стаканы и чайники.

- Вдали от родных стен оказались самые уязвимые категории граждан - дети, женщины и старики. Пусть моя посильная помощь окажется кстати, - прокомментировал участие в акции Дмитрий Николаевич.

Антон Терехин передал для эвакуированных в Ростовскую область важные в пандемию средства индивидуальной защиты: пять тысяч масок, десять литров антисептика. Их отправили в Ростовскую область первым гуманитарным рейсом.

Фото: iStock
Тюменские депутаты не остались равнодушны к беде Луганска и Донецка

- Конечно, соберем и другие посылки. Тюменцы - люди отзывчивые. Они активно несут в пункты приема гуманитарной помощи необходимые вещи, - отметил депутат.

Дмитрий Елагин и Александр Яковенко привезли продукты питания, канцелярские принадлежности и предметы первой необходимости. Александр Григорьев, с первых дней пандемии участвующий в помощи заболевшим и нуждающимся тюменцам, и тут не остался в стороне.

- Сразу принял решение помочь братскому народу. Если каждый из нас окажет посильную помощь, беженцам с юго-востока Украины будет легче пережить непростые времена, - считает народный избранник.

Депутат Иван Романчук, ректор Тюменского госуниверситета, позаботился об открытии пункта сбора "гуманитарки" в студцентре вуза. Здесь с удовольствием примут от населения продукты питания длительного срока хранения, посуду и товары первой необходимости, игрушки, книги и канцелярские товары.

- Наши волонтеры могут приехать к горожанам, у которых нет возможности добраться до нас, - сообщил Иван Сергеевич.

Добавим, что гуманитарные грузы для эвакуированных жителей Донбасса собирают по следующим адресам:

1. Дворец творчества и спорта "Пионер" на ул. Челюскинцев, 46 - ежедневно с 8.00 до 18.00.

2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" на ул. Геологоразведчиков, 14 а - по будням с 9.00 до 18.00; на ул. Амурской, 150 - круглосуточно.

3. Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации на ул. проезд Солнечный, 10/1 - по будням с 8.00 до 16.30.

4. Студенческий центр ТюмГУ на ул. Красина, 19 - с 13.00 до 17.00.

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