Сокративших персонал бизнесменов заставили вернуть льготный кредит

Около 100 исков поступило в 2021 году в Арбитражный суд Свердловской области по программе ФОТ 2.0: банки взыскивали льготные кредиты с предпринимателей, не выполнивших условия договора.

Напомним, что заемщики были обязаны сохранять занятость на уровне 90 процентов, тогда после 1 апреля 2021 года они могли рассчитывать на списание долга. При 80 процентах "прощалась" половина суммы и проценты.

- В прошлом году мы впервые столкнулись с такой категорией дел. Сначала их было 10-20, потом около сотни. Порой предприниматели были вынуждены сокращать персонал из-за экономической ситуации, но условия программы предусматривали его удержание на определенных цифрах, поэтому около 90 процентов требований банков удовлетворено, - объяснил заместитель председателя Арбитражного суда, председатель административной коллегии Илья Чураков.

По данным ЦБ, в прошлом году количество займов, выданных малому и среднему в Свердловской области, выросло на 34,4 процента. Общий размер кредитного портфеля превысил 178 миллиардов рублей (17 процентов от корпоративного). Просрочка составила 3,4 процента при среднероссийской 8,9.

Участниками ФОТ 2.0 стали 13,5 тысячи субъектов МСП, почти 8 тысяч из них средства получили в объеме свыше 11 миллиардов. ФОТ 3.0, которая пришла на смену, разбили на два этапа. На первом, который длился с марта по июль 2021 года, захотели прокредитоваться 500 свердловских предпринимателей на сумму 1,5 миллиарда рублей. На втором этапе, с ноября по декабрь, было выдано 700 займов на 1,6 миллиарда рублей. Получить средства могли представители 17 пострадавших от пандемии отраслей по ставке три процента, остальное субсидировало государство. В течение первого полугодия на выплаты налагался мораторий, затем заемщик мог погашать долг равными долями ежемесячно. Обязательное условие прежнее - сохранить не менее 90 процентов рабочих мест на весь период действия договора.

- Наиболее эффективной мерой поддержки оказалась реструктуризация долговой нагрузки: такие заявления подали 4,1 тысячи юрлиц, работающих в Свердловской области. Только за девять месяцев прошлого года бизнесу реструктуризировали 20,2 миллиарда рублей. Программу ФОТ 2.0 можно оценить как успешную, невозвраты были единичными. По ФОТ 3.0 спрос был меньше, поскольку условия сложнее, - отмечает Рустэм Марданов, начальник Уральского ГУ Банка России.