Студенты уральских колледжей вышли в полуфинал WorldSkills Russia

По итогам X Открытого регионального чемпионата WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" и "Навыки мудрых" победу одержали более 500 свердловчан, в том числе из группы юниоров и мастеров от 50 лет. Свыше 1200 участников соревновались на 23 площадках областных колледжей и техникумов, демонстрируя навыки управления локомотивом, создания промышленной робототехники, кровельных работ и т. д. на учебных тренажерах.

Состязания проводились по 98 основным компетенциям. К примеру, в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже (ЕЭТК) была площадка для 21 компетенции - от хлебопечения до разработки IT-решений для бизнеса, машинного обучения и больших данных. Десять профильных мастерских по стандартам WorldSkills работают здесь на постоянной основе - для подготовки специалистов и сдачи демонстрационных экзаменов в конце обучения.

Мастерские по стандартам WorldSkills работают в колледжах на постоянной основе - для подготовки специалистов и сдачи экзаменов

- Благодаря введению компетенции "Вертикальный транспорт" мы впервые предоставили площадку для регионального чемпионата. В 2021 году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" у нас открылась мастерская для обучения работе на лифтовом оборудовании - аналогов в регионе нет, - добавляют в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК).

Это учебное заведение также готовит техников-электромехаников по подъемному оборудованию для всего региона. Из 27 представителей ЕМК, участвовавших нынче в чемпионате, 17 заняли призовые места, при этом золото взяли команды не только по вертикальному транспорту, но и по кровельным работам и технологиям информационного моделирования BIM. А студенты и преподаватели ЕЭТК завоевали 24 медали (из них 15 золотых) и один медальон за профессионализм.

- Ребята имеют высокий уровень подготовки. В нашей мастерской они показывали навыки вождения на поезде, ремонтировали колеса подвижного состава и оказывали первую медпомощь, - говорит главный эксперт компетенции по управлению локомотивом Уральского железнодорожного техникума Андрей Щебров. - Наши студенты стали лучшими в области управления локомотивом, мехатроники, Интернета вещей и в других компетенциях.

Справка РГ

Всего в копилке сборной Свердловской области 40 золотых, 49 серебряных и 48 бронзовых медалей. Победителям регионального чемпионата предстоит состязаться в отборочном этапе WorldSkills Russia по всему УрФО.