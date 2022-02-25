УФАС: Частный бизнес не должен диктовать власти условия в соцсферах

Омикрон захлестнул регион, государственные поликлиники просто не справляются, а в коммерческих лабораториях самый дешевый вариант анализа стоит 1500-1800 рублей. Экспресс-тест - в несколько раз дороже. Более того, после проверки ФАС стало понятно, что в УрФО цена ПЦР выше, чем в других округах. Поэтому разговор с руководителем УФАС России по Свердловской области Дмитрием Шалабодовым мы начали с вопроса на злобу дня.

Дмитрий Шалабодов: Есть рынки, где конкуренция и без содействия государства достаточно развита, но там, где частного бизнеса мало, дорожная карта поможет снять административные барьеры. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Когда же упадут цены на ПЦР-тестирование?

Дмитрий Шалабодов: ФАС провела проверку по поручению правительства РФ. Смотрели обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях. По всей стране было проверено 1254 организации, из которых 77 процентов являются государственными. В Свердловской области соотношение аналогичное: всего 42, две трети - государственные. Выяснилось, что в ряде регионов размер платных услуг в гослабораториях превышает средний норматив затрат при оплате по ОМС. В связи с этим ФАС считает целесообразным рекомендовать субъектам РФ проанализировать тарифы на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях. Запланировано привести цены в соответствие с нормативами. Также наша служба разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

Недавно УФАС уличил свердловский минздрав в нарушении закона о защите конкуренции: ведомство не приняло регламент оказания услуги психиатрического освидетельствования. Это серьезная проблема?

Дмитрий Шалабодов: Разбирательство проводилось по жалобе частной клиники, которую внезапно лишили возможности оказывать очень востребованную на рынке услугу. Работники опасных производств, оборонной промышленности, железной дороги, водители, охотники и охранники, имеющие право на владение оружием, периодически проходят обязательное медицинское освидетельствование. По его итогам принимается решение о пригодности или непригодности кандидата. Но минздрав своим приказом установил, что делать это могут только государственные больницы.

На самом деле решение о признании гражданина пригодным или не пригодным к какой-либо деятельности по своей правовой природе является госуслугой. Принимается оно на основании психиатрического освидетельствования. Вот именно его вправе проводить любая организация с лицензией. А для самой госуслуги должен быть разработан регламент предоставления. Арбитражный суд Свердловской области нашу позицию поддержал. Насколько я знаю, минздрав регламент уже написал, сейчас он находится на согласовании.

Где же золотая середина между преобладанием частного бизнеса либо госкомпаний на рынке? Например, в Кургане вообще убрали муниципальные автобусы, теперь горожане подолгу ждут на остановках коммерческий транспорт.

Дмитрий Шалабодов: Действительно, перед властями стоит задача к 1 января 2025 года убрать МУПы и ГУПы из конкурентных сфер. Путем реорганизации в бюджетные учреждения или ООО - каждый выбирает сам. Главное - создать равные условия для всех участников рынка. Это не значит, что надо закрыть все госпредприятия. Во-первых, есть целый ряд исключений (горэлектротранспорт, естественные монополии и прочее). Во-вторых, нужно избегать ситуаций, когда частный бизнес диктует власти условия в социальных сферах, и расторгать контракты при их невыполнении.

УФАС согласовало дорожную карту развития конкуренции на Среднем Урале до 2025 года, где упоминаются целых 62 рынка. Не является ли это штурмовщиной?

Дмитрий Шалабодов: Нет, вполне реально для большого региона. Есть рынки, где конкуренция и без содействия государства достаточно развита: продуктовая розница, продажа товаров первой необходимости, бытовое обслуживание населения. Но где-то частного бизнеса мало и дорожная карта помогает снять административные барьеры.

Нужно избегать ситуаций, когда частный бизнес диктует власти условия в социальных сферах, и расторгать контракты при их невыполнении

В приоритете - развитие конкуренции в перевозках, строительстве, образовании и здравоохранении. Нестационарная торговля - очень болезненная тема, особенно для Екатеринбурга. Нас включили в состав профильной областной комиссии, в марте проведем первое совместное заседание и начнем приводить все в порядок. Очень много киосков установлено нелегально, кого-то, наоборот, незаконно выкинули из схемы размещения НТО. У кого-то разрешение имеется, но изменились градостроительные нормативы: надо убирать павильоны над инженерными сетями, метро и искать им другое место.

На днях законодательно закрепили повышение порога выручки для антимонопольного контроля с 400 до 800 миллионов. Как это повлияет на бизнес?

Дмитрий Шалабодов: Мы идем по пути либерализации антимонопольного контроля. Так, ФАС больше не будет согласовывать сделки слияний-поглощений, продажи акций (долей) или имущества компаний, у которых годовая выручка меньше 800 миллионов рублей в год. На то, чтобы признать ее доминирующей на локальном рынке, это никак не влияет: если доля компании - 35 процентов плюс, то даже с оборотом в миллион рублей такой статус она получит, хотя уже не может считаться злоупотребившей своим положением.

Станем анализировать, как эта норма будет применяться. К примеру, в Шале, где живет всего 6,5 тысячи человек, в прошлом году на местной АЗС подняли цены. После предупреждения от УФАС снизили на 0,5-1,5 рубля. При этом годовая выручка у поставщика была чуть больше 400 миллионов.

Чем закончилось дело о картеле, в котором, возможно, участвовал свердловский фонд капремонта?

Дмитрий Шалабодов: Основанием для возбуждения дела в июне 2021 года явились материалы правоохранительных органов, а также результаты наших внеплановых проверок. В сговоре с целью поддержания цены на 34 торгах подозреваются три компании. Общая стоимость этих закупок превышает миллиард рублей. Фонд координировал деятельность подрядчиков, а они между собой распределяли аукционы. Завершить рассмотрение материалов мы планируем в марте. Если нарушение подтвердится, на участников картеля наложат оборотные штрафы. Кроме того, может быть возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции".

В 2021 году во время внеплановых проверок УФАС выявило в 1,5-2 раза больше нарушений при закупках, чем годом ранее. О каких торгах идет речь?

Дмитрий Шалабодов: Всего мы провели 678 внеплановых проверок в рамках исполнения 44-ФЗ, установили 227 нарушений. В 2020-м было 254 и 159 соответственно. Во многом рост связан с тем, что мы пристально анализировали торги на поставку продуктов питания. Из 398 аукционов нарушения обнаружены почти в каждом четвертом.

Надеемся, что в 2022-м статистика будет другой: дело в том, что изменились критерии отбора предприятий, организующих питание в школах, больницах, социальных интернатах, детских лагерях. Победителя на торгах теперь определяют не столько по более выгодной цене (доля этого критерия снижена до 40 процентов), сколько по качеству (60 процентов). То есть теперь конкурсные комиссии не могут ссылаться на то, что победитель "уронил" стоимость, а в итоге готовит невкусно, скудно, чтобы вписаться в сумму. Они тоже в ответе, если выбрали такого исполнителя, посчитав его работу качественной.

Еще одна болевая точка - некорректная финансовая реклама.

Дмитрий Шалабодов: Мы выявили девять таких фактов, возбудили дела. Пять уже завершено, во всех случаях реклама признана ненадлежащей. В частности, контекстная реклама беспроцентных займов, которая распространялась в соцсети. Там отсутствовала часть существенных условий: на самом деле клиенту не предоставлялся кредит, а оказывалась консультация с помощью чат-бота, нейросеть собирала сведения, чтобы потом выставить предложение от микрофинансовой организации.

Также был оштрафован на 550 тысяч рублей один из банков: в рекламе кредитной карты, распространяемой посредством мобильной связи, говорили только про беспроцентный период пользования, а об остальных условиях умалчивали.

Есть ощущение, что законодательство о рекламе смягчилось: в ней снова появились дети, слова "первый", "лучший".

Дмитрий Шалабодов: Нормативная база не изменилась. Мне кажется, некоторые компании готовы осознанно нарушить, создать провокационный ролик, заплатить штраф, чтобы вызвать резонанс. Например, мы признали видеорекламу одного застройщика ненадлежащей минимум по трем основаниям (использование детского образа, оскорбительный жест, формирование чувства превосходства одной группы потребителей над другими), суд нас поддержал, штраф компания заплатила. Но складывается ощущение, что вся ситуацию использовалась, чтобы поддерживать в СМИ интерес к бренду. Одно дело, когда компания впервые совершила ошибку по незнанию и признала это, совсем другое, когда пытаются использовать госорган в своих интересах. Такие вещи надо пресекать.