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25.02.2022 04:22

В Челябинске построят мощную заправку для электромобилей

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 41(8689)
Летом этого года в южноуральской столице планируют открыть первый электрозарядный хаб большой мощности. Это инициатива местного оборонного предприятия, выпускающего электрооборудование. В компании разработали и техническое "сердце" хаба - быстрозарядную станцию для электромобилей, аналогов которой, как утверждают авторы, в России нет: ЭЗС мощностью 150 кВт позволит заряжать машины на 80 процентов за 20 минут.
Большинство действующих электрозаправочных станций в Уральском округе - невысокой мощности: водителю приходится довольно долго ждать, пока аккумулятор зарядится. Фото: Татьяна Андреева/РГ Большинство действующих электрозаправочных станций в Уральском округе - невысокой мощности: водителю приходится довольно долго ждать, пока аккумулятор зарядится. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Большинство действующих электрозаправочных станций в Уральском округе - невысокой мощности: водителю приходится довольно долго ждать, пока аккумулятор зарядится. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Переход на электромобили становится глобальным трендом. В августе прошлого года правительство РФ анонсировало масштабный план электромобилизации всей страны. Не обошла эта тенденция и Южный Урал. По дорогам Челябинска курсирует частный легковой транспорт на батареях, дистрибьюторы реализуют и первые машины, предназначенные для грузоперевозок, при этом необходимая инфраструктура не отличается большой производительностью: построенные ранее ЭЗС обладают невысокой мощностью - всего 22 кВт.

Станции такой мощности, которые предлагает челябинское предприятие, в России еще не выпускают, поэтому инициативу оборонщиков в регионе восприняли как прорыв. Кроме того, новый объект инициаторы собираются оснастить и другим собственным инновационным продуктом - интеллектуальной системой Amasis 2.0, уточняет директор по стратегическому и инновационному развитию компании Леонид Зелепухин. Она обеспечит не только видеоаналитику (будет контролировать обстановку на территории станции), но и экологический мониторинг, а также возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Дополнительно на ЭЗС сможет применяться и система накопления энергии - на случай недостаточной мощности точки присоединения в какой-то момент.

- Проект формирует задел для дальнейшего развития технических направлений в области энергетики, в частности, перспективу работы над двунаправленными преобразователями энергии. В последнее время они привлекают все больший интерес исследователей в рамках концепции SmartGrid, предполагающей, что умные сети будут распределять энергию. Для России эти идеи особенно актуальны, так как инфраструктура энергетики сильно изношена и оперативное управление ею имеет решающее значение, - отмечает заместитель главного конструктора по гражданской тематике челябинской компании Максим Гильметдинов.

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