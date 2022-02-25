В Челябинске построят мощную заправку для электромобилей

Летом этого года в южноуральской столице планируют открыть первый электрозарядный хаб большой мощности. Это инициатива местного оборонного предприятия, выпускающего электрооборудование. В компании разработали и техническое "сердце" хаба - быстрозарядную станцию для электромобилей, аналогов которой, как утверждают авторы, в России нет: ЭЗС мощностью 150 кВт позволит заряжать машины на 80 процентов за 20 минут.

Переход на электромобили становится глобальным трендом. В августе прошлого года правительство РФ анонсировало масштабный план электромобилизации всей страны. Не обошла эта тенденция и Южный Урал. По дорогам Челябинска курсирует частный легковой транспорт на батареях, дистрибьюторы реализуют и первые машины, предназначенные для грузоперевозок, при этом необходимая инфраструктура не отличается большой производительностью: построенные ранее ЭЗС обладают невысокой мощностью - всего 22 кВт.

Станции такой мощности, которые предлагает челябинское предприятие, в России еще не выпускают, поэтому инициативу оборонщиков в регионе восприняли как прорыв. Кроме того, новый объект инициаторы собираются оснастить и другим собственным инновационным продуктом - интеллектуальной системой Amasis 2.0, уточняет директор по стратегическому и инновационному развитию компании Леонид Зелепухин. Она обеспечит не только видеоаналитику (будет контролировать обстановку на территории станции), но и экологический мониторинг, а также возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Дополнительно на ЭЗС сможет применяться и система накопления энергии - на случай недостаточной мощности точки присоединения в какой-то момент.

- Проект формирует задел для дальнейшего развития технических направлений в области энергетики, в частности, перспективу работы над двунаправленными преобразователями энергии. В последнее время они привлекают все больший интерес исследователей в рамках концепции SmartGrid, предполагающей, что умные сети будут распределять энергию. Для России эти идеи особенно актуальны, так как инфраструктура энергетики сильно изношена и оперативное управление ею имеет решающее значение, - отмечает заместитель главного конструктора по гражданской тематике челябинской компании Максим Гильметдинов.