В Екатеринбурге резко выросли цены на услуги ассенизаторов

Цены на вывоз жидких бытовых отходов бьют все рекорды. По словам жителей частного сектора Екатеринбурга, еще осенью плата за приезд машины для выкачивания содержимого выгребных ям была в пределах 1,5-2 тысяч рублей, то сейчас - 3,5 тысячи. Причины "реактивного взлета" выяснял корреспондент "РГ".

Золотарей в Екатеринбурге хватает: на сайтах услуг в рубрике "ассенизаторы", как правило, от 30 до 60 предложений. При этом в графе "стоимость услуги" явно заниженные цифры - 500-800 рублей. Но чаще всего там значится: "по договоренности". Реальная цена куда выше.

По словам самих игроков этого не слишком хорошо пахнущего рынка, пусковым механизмом стали огромные штрафы, которые с осени прошлого года начал выставлять водоканал за "услуги по приему сточных вод, оказывающих негативное воздействие на системы ЦВС". Так, недавно екатеринбургские СМИ обошло фото квитанции, согласно которой предприниматель Денис Воробьев должен заплатить за такое воздействие почти 390 тысяч рублей. Ежемесячный доход ИП при этом не превышает 100 тысяч, а с учетом затрат на бензин и другие расходы в руках предпринимателя остается лишь половина этой суммы. В таких условиях выплачивать штрафы без повышения цен на услуги просто нереально. Остроту ситуации подтверждают и многие коллеги Воробьева.

- Действительно, в последнее время получаем штрафы за негативное воздействие, и это нас беспокоит, - признается Алексей, руководитель ассенизаторской фирмы, которая работает с предприятиями. - Сумма недавнего штрафа, например, составила 600 тысяч рублей. У нас долгосрочные контракты и моментально отреагировать на это повышением цен на наши услуги мы не можем, но по итогам года придется пересматривать расценки. В частном секторе, знаю, цены давно выросли - меньше 3 тысяч за машину отходов не бывает. Кстати, мы планируем оспаривать штрафы в судебном порядке.

По словам Алексея, анализы стоков водоканал делал всегда, но проблема в том, что порог загрязнения установлен очень низкий. Поэтому предприниматель уверен, что даже обычная выгребная яма во дворе частного дома может стать нарушителем, ведь в любых бытовых стоках есть следы моющих средств и другой вредной химии.

По закону жителям, в отличие от бизнеса, нельзя предъявить компенсацию негативного воздействия на окружающую среду

Кстати, год назад "РГ" писала о похожей истории с парикмахерскими и салонами красоты: плата за водоотведение для этого бизнеса также резко выросла из-за "негативного воздействия на системы канализации". При этом владельцы салонов уверены, что их стоки не вреднее, чем у любой квартиры - вода с шампунем и красителями для волос. Однако их аргументы услышаны не были, и предприниматели просто увеличили чек за свои услуги.

По мнению некоторых экспертов, такая же ситуация складывается сегодня у ассенизаторов, в том числе и у тех, что работают с жителями частного сектора. У тех есть возможность заключить договор о приеме стоков напрямую с водоканалом. При этом за перевозку жидких отходов они все равно платят ассенизаторам, но сумма немного уменьшится: по закону жителям, в отличие от бизнеса, нельзя предъявить компенсацию негативного воздействия на окружающую среду. Кстати, в водоканале приветствуют именно такой вариант.

За годы работы предприятие накопило немало претензий к частникам. Прежде всего их обвиняют в организации нелегального бизнеса: "Налоги не платят, нигде не отчитываются, а цену на услуги устанавливают самостоятельно". Кроме того, в водоканале считают, что серые ассенизаторы вредят экологии - они нередко сбрасывают дурно пахнущий груз на окраинах города, вдоль дорог, даже в парках. Не потому, что не хотят платить водоканалу за прием стоков на аэрационных станциях - эта плата невелика, - просто везут необычное содержимое выгребных ям.

- Тариф на прием стоков регулируемый, устанавливается РЭК, и если за последние годы и вырос, то весьма незначительно: сегодня кубометр обходится в 7,58 рубля. Таким образом, прием одной ассенизационной машины объемом 10 кубометров обходится перевозчику около 76 рублей. Однако эти стоки зачастую оказываются не бытовыми, а промышленными, - сообщила "РГ" пресс-секретарь МУП "Водоканал" Дарья Саитова.

По ее словам, под видом стоков из выгребных ям ассенизаторы часто привозят отходы с мелких предприятий, например, шиномонтажек и автомоек. Они содержат мазут и другие загрязнения, негативно влияющие на систему. Отсюда и штрафы, которые перевозчики перекладывают на потребителей. К слову, водоканал может проверить состав стоков стационарных объектов и юрлиц, но не жителей. Поэтому в МУПе видят выход в прямых договорах - это относительная гарантия "чистоты" жидкого груза.

Тут возможны два варианта. Либо годовой договор между физлицом и водоканалом, по которому один талон на прием 5 кубометров отходов обойдется примерно в 35 рублей. При этом ассенизатору придется заплатить за транспортировку около 1400 рублей за те же 5 кубов. Во втором случае водоканал заключает договор с перевозчиком. В идеале приветствуется заключение двух договоров одновременно.

- Понятно, что вместо дорогостоящей утилизации промышленных отходов перевозчики хотят слить машину по 7,58 рубля за кубометр на станции водоканала, но мы заинтересованы в прозрачной работе по договору, в том числе и с жителями: это гарантирует, что стоки не промышленные, - подытожила Саитова.

Перевозчики возражают: откачка стоков из шиномонтажек - это разовые случаи, а штрафы идут постоянно.

- Водоканал - монополист, поэтому работать с ним очень сложно, - считает Сергей, владелец автоцистерны с 10-летним стажем. - Почему-то все пробы, которые делают в лаборатории водоканала, оказываются с превышением показателей по загрязнениям. А за разговорами о "сером" бизнесе, думаю, стоит желание убрать с рынка мелких игроков. Вот какая им разница, платим мы налоги или нет? Они оказывают нам услугу по очистке стоков. А если жители будут заключать с ними договоры напрямую, нам работать просто нет смысла.

По его словам, сейчас в случае коммунального ЧП - внезапного переполнения ямы - люди могут оперативно вызвать частника. Будет ли столь же отзывчивой крупная компания, неизвестно: может, придется ждать, чтобы попасть в график. Кстати, об этом же "РГ" рассказал один дачник:

- С диспетчером долго обговаривали день и время приезда машины. Мне удобнее в выходные, а им нет: "В воскресенье мы не ездим, в субботу работаем до обеда". У частников этого нет, - поделился екатеринбуржец.

Как оказалось, массово такую услугу водоканал вообще не оказывает - нет такой возможности. У предприятия лишь несколько ассенизационных машин для собственных нужд - ликвидации засоров, сообщили нам в МУПе. Поэтому предприятие уже заключило несколько десятков договоров с перевозчиками - как с юрлицами, так и с "физиками".

В антимонопольной службе злоупотреблений со стороны водоканала пока не видят: судя по общедоступной информации, нарушения закона о конкуренции нет. Как пояснили в пресс-службе УФАС России по Свердловской области, если ассенизаторские компании могут подтвердить, что предъявляют водоканалу договоры, заключенные с населением, а тот все равно выставляет плату за негативное воздействие, они вправе обратиться в УФАС с заявлением, приложив к нему соответствующие материалы.

Комментарий

Максим Марамыгин, директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ:

- Любой штраф становится фактически косвенным налогом, который в результате перекладывается на плечи потребителя товара или услуги. Понятно, что для ассенизаторов штрафы за негативное воздействие на окружающую среду - часть себестоимости и они вкладывают их в цену своей работы. К сожалению, сегодня вся модель нашего ЖКХ построена на монополизме - кардинально эта сфера пока так и не перестроилась. В ряде случаев в нее пускают частников, но сохраняют свое влияние на них. При этом эффективность работы крупных структур традиционно ниже, хотя бы потому, что частники не несут управленческих расходов и, соответственно, их услуги дешевле.

Считаю, что увеличенными поборами проблему недобросовестных и нечестных ассенизаторов не решить. Путем штрафов водоканал пытается увеличить свои доходы, поднять выручку, но сама проблема никуда не исчезнет. Сегодня сложилась система, когда никто никому не верит. Водоканал отказывается признавать результаты частных лабораторий, а ассенизаторы не верят заключениям, которые выдает лаборатория водоканала. Единственный рычаг - жесткое лицензирование, оно является залогом эффективности и добросовестности работы всех сторон. Думаю, такую систему нетрудно наладить, было бы желание.