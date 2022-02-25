Решетников: ДКП Банка России приобретает сейчас особую важность

Взвешенная денежно-кредитная политика в условиях ограничений внешнего фондирования приобретает особую важность. Об этом в ходе совещания у премьера Михаила Мишустина заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Особую важность в условиях ограничений приобретает взвешенная денежно-кредитная политика Банка России, которая в последнее время проводится, и очень важна - особенно сейчас - стабильность ставок", - сказал министр.

Также Максим Решетников отметил важность своевременных бюджетных расходов, запуска финансирования проектов в рамках ФНБ и реализации инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Те программы, которые запущены, сейчас их значение особенно актуально, поскольку они имеют антисанкционный, антикризисный и предотвращающий негативное развитие событий характер", - добавил министр.