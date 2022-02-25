Режиссер "Логана" снимет байопик про Бастера Китона

Бастера Китона, одного из знаковых комических актеров и режиссеров эпохи немого кино, ждет биографическая картина - про жизнь Китона снимет игровой фильм Джеймс Мэнголд, режиссер лент "Логан" и "Ford против Ferrari". Такая информация появилась в ScreenRant. В основу сценария ляжет книга-биография Мэрион Мид 1995 года Buster Keaton: Cut to the Chase.

Готовится лента на Disney / 20th Century Studios. Пока всё - без дальнейших подробностей. Сценариста и каста у предприятия еще нет. Сроки не обозначаются.

Настоящее имя комика - Джозеф Фрэнк. Родился он в 1985 году в Канзасе. Артистическую карьеру начал уже трехлеткой - его родители были актерами водевилей. Экранный дебют - в 1917-м. На счету - более 150 фильмов. Целый ряд работ Китона считаются однозначными шедеврами, например "Кинооператор" и "Генерал". Причем Орсон Уэллс, "Гражданин Кейн" которого возглавляет ряд списков величайших картин в истории кино, считал такой как раз "Генерала".

Карьера Китона дала ряд зигзагов, имелись проблемы с алкоголем, а закончилось все в феврале 1966-го - комик умер в больнице Калифорнии на 71-м году жизни от рака легких. Причем диагноз этот актер так и не узнал, думая, что лечат его от бронхита.