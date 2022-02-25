Романо Проди: За западные санкции в отношении России заплатят Италия с Германией

Бывший премьер Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди предупредил в интервью миланской Corriere della Sera о том, что западные санкции в отношении России будут иметь асимметричный эффект, а также пагубным образом отразятся на европейской и мировой экономиках.

По словам 82-летнего Проди, основателя крупнейшего института экономических исследований "Номизма", если подобная ситуация продлится еще несколько дней, глобальный экономический рост серьезно замедлится, а инфляция поползет вверх. Проди пояснил, что наиболее высокую цену за введение ограничительных мер в отношении Москвы заплатят вовсе не США, а Италия с Германией, "потому что именно эти страны экспортируют в Россию большую часть своих непродовольственных товаров".

В этой связи Проди также предупредил о том, что насиженное место Европы на российском рынке рискует занять Китай. "Если будут введены серьезные ограничения на экспорт промышленных технологий, безусловно, пострадают Италия и Германия, а отразиться ли это на России, нужно еще понять. Несомненно, данная потеря не будет носить временный характер и не ограничится периодом введения санкций, потому что российские клиенты заменят нашу продукцию китайской, которую потом будет крайне сложно вытеснить", - подчеркнул экс-премьер, заметив, что интенсификация российско-китайских торгово-экономических отношений достигла "впечатляющих масштабов".

Проди не преминул также высказаться негативно о решении Германии остановить сертификацию "Северного потока-2", открыто назвав этот шаг "странным". "Сейчас в условиях напряженности на европейских энергетических рынках, необходимо держать этот канал открытым", - призвал бывший итальянский премьер, который в прошлом не раз высказывался публично против "Северного потока-2". Проди - чуть ли не единственный итальянский политик и общественный деятель, к мнению которого прислушиваются на Апеннинах, которому удалось в минувшие дни прорваться на просторы местных СМИ, чтобы выразить взвешенную позицию, основанную на прагматизме и здравом смысле.