Роскомнадзор начинает ограничивать работу Facebook в России

Роскомнадзор объявил о том, что начинает частично ограничивать работу Facebook в России. Как сообщили в ведомстве, это произошло из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".

Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook. 24 февраля Роскомнадзор направил требования Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

"Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании соцсети Facebook "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России". В соответствии с решением надзорного ведомства и законодательством, Роскомнадзором принимаются меры частичного ограничения доступа.