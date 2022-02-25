Россельхозбанк прокомментировал введенные со стороны США санкции

Введенные санкции не отразятся на работе Россельхозбанка. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации.

В компании отметили, что банк создал "необходимые условия для обеспечения бесперебойной работы" и сейчас работает в штатном режиме. "Все операции по платежам, переводам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц будут выполняться в обычном режиме, изменений в работе отделений банка и сети самообслуживания нет", - говорится в сообщении.

Все клиенты банка могут пользоваться услугами как на территории России, так и за рубежом. Ограничений на операции с валютой (как наличные, так и безналичные) нет, добавили в банке. В пресс-службе компании напомнили, что главным приоритетом Россельхозбанка является поддержка АПК и развитие сельских территорий. "Все проекты и ресурсы банка, направленные на обеспечение этих направлений, сосредоточены внутри России", - подчеркнули в кредитной организации.

Ранее США включили банк в санкционный список, в рамках которого ввели ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций. Кроме Россельхозбанка, в список вошли еще 12 российских компаний.