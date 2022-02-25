Российская армия блокировала украинские города Сумы и Конотоп

Российская армия блокировала города Сумы и Конотоп. Военнослужащие принимают меры по безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего Вооруженные Силы РФ вывели из строя 211 украинских военных объектов. В частности, это - 17 пунктов управления и узлов связи украинской армии, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", а также 39 РЛС.

В ходе боев сбито шесть боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников.

Кроме того, по словам Конашенкова, было уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, а также 16 реактивных систем залпового огня и 87 единиц специальной военной автомобильной техники.