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25.02.2022 10:22
Рубрика: Экономика

Ростуризм закроет продажу туров с весенним кешбэком 1 марта

Текст: Анастасия Селиванова
Продажи туров по программе туристического кешбэка в России закроются в ночь на 1 марта. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Причина - исчерпание средств, выделенных на весенний этап программы.
Фото: Ирина Белова Фото: Ирина Белова
Фото: Ирина Белова

"Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей, - пояснила Догузова. - Поэтому окно продаж будет завершено досрочно - в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж - уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже".

Продажи туров по туристическому кешбэку на весенний период продлились около полутора месяцев, с 18 января. По купленным в этот период путевкам россияне отправятся в поездки до 30 апреля включительно, в круизы - до конца мая.

Отели с весенним кешбэком за год выросли в цене на 7%

Программа туристического кешбэка была введена государством для поддержания экономики туристического рынка в период межсезонья, когда высокий спрос на поездки, как правило, сокращается по сравнению с летом и зимними каникулами. На текущий год на программу заложено 5 млрд рублей. По условиям программы за купленный тур или оплаченное проживание картой "Мир" покупателю возвращается 20% стоимости, максимум - 20 тысяч рублей.

Для удобства туристов запущен колл-центр по вопросам работы программы туристического кешбэка по номеру 8-800-200-34-11 с 08:00 до 20:00 мск.

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