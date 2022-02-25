S7 Airlines временно отменила рейсы в Европу

S7 Airlines решила временно отменить рейсы в ряд городов Европы. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта авиакомпании в Telegram.

С 26 февраля по 13 марта S7 не будет летать в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

"Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что меры приняты в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами.