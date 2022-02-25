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Рубрика: В мире

Сербия не будет вводить санкции против России

Текст: Иван Сысоев

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград не будет вводить санкции против России, передает издание Danas.

Сербский президент выразил сожаление всем, что происходит в Восточной Европе и выступил за уважение территориальной целостности Украины.

Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России

В то же время, Вучич указал, что руководствуется экономическими и политическими интересам Сербии, а антироссийские санкции им не соответствуют. Он объявил, что Сербия, которая уважает традиционную дружбу, против ограничений в отношении России.

Кром того, сербский президент сообщил, что Белград, сохраняя нейтралитет, намерен приостановить свое участие во всех международных учениях.

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