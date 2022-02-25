Сербия не будет вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград не будет вводить санкции против России, передает издание Danas.

Сербский президент выразил сожаление всем, что происходит в Восточной Европе и выступил за уважение территориальной целостности Украины.

В то же время, Вучич указал, что руководствуется экономическими и политическими интересам Сербии, а антироссийские санкции им не соответствуют. Он объявил, что Сербия, которая уважает традиционную дружбу, против ограничений в отношении России.

Кром того, сербский президент сообщил, что Белград, сохраняя нейтралитет, намерен приостановить свое участие во всех международных учениях.