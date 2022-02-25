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Шоу Андрея Малахова на канале "Россия 1" закрывается

Новости
    25.02.2022, 13:07
Текст:   Олег Усков

Популярное телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1", посвященное историям звезд и разного рода селебрити, закрывается уже 28 февраля.

При этом для поклонников разговорных талантов и сценического мастерства 50-летнего шоумена нет причин приуныть - "Прямой эфир" в сетке канала заменит другая программа, именная - "Малахов". На ней Андрей выступит ведущим и продюсером.

Создатели проекта подчеркивают, что зрителя ждут, помимо новой студии, - "живое общение, самые обсуждаемые истории и герои", а так же свежая струя - возможность напрямую общаться со зрителями, "когда один телефонный звонок может изменить ход событий или даже чью-то жизнь".

Премьера "Малахова" - 28 февраля в 17:30.

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в Апатитах. Получил красный диплом факультет журналистики МГУ, стажировка в США. В числе актерских работ - ситкомы "Счастливы вместе", "Воронины", "Папины дочки", мега-шлягер "Холоп".

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