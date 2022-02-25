Новости

В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений 19:52
Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний 19:43
В Одессе введен комендантский час 19:36
"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом" 19:35
S7 Airlines временно отменила рейсы в Европу 19:34
ВДНХ отменила масленичные гуляния 19:33
МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях 19:31
Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа 19:30
Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка 19:26
Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году 19:22
Российский рынок акций завершает пятницу ростом на 20% 19:21
В Воронежской области сложили оружие и сдались 20 украинских пограничников 19:07
Решетников: ДКП Банка России приобретает сейчас особую важность 18:52
Медики ЛНР оказывают помощь сложившим оружие украинским военнослужащим 18:51
Глава Минсельхоза: Ситуация на рынке продовольствия стабильная 18:40
Силуанов: С картами отдельных банков могут возникать сложности за рубежом 18:36
ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания 18:23
Путин: Российские офицеры в ходе спецоперации действуют героически 18:21
В Минфине призвали не принимать поспешных решений из-за падения курса рубля 18:12
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки 18:12
Мишустин пообещал любую поддержку попавшим под санкции банкам 18:08
Генпрокуратура будет блокировать фейки о проведении специальной операции России 18:04
ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам 18:00
Путин: Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите Отечества 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 18:36
Рубрика: Экономика

Силуанов: С картами отдельных банков могут возникать сложности за рубежом

Текст: Валентина Егорова

Несмотря на объявленные Западом санкции против российских банков, финансовая система России работает стабильно, сложности могут возникать только с пластиковыми картами нескольких банков за рубежом. Об этом рассказал глава минфина Антон Силуанов на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Экономическая и финансовая ситуация в целом стабильна", - доложил он. Министр уточнил, что банки работают в штатном режиме, операции по депозитам, счетам, выдаче кредитов проводятся в обычном режиме.

"Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России, - продолжил глава минфина. - В настоящий момент определенные проблемы могут возникать с использованием карт отдельных банков за границей. Потому этот момент следует учитывать при решениях о поездках за рубеж".

Сейчас рисков финансовой устойчивости в минфине не видят. "Банки обеспечиваются ликвидностью, в том числе - наличными средствами, как в рублях, так и валюте. Снятие наличных и проведение операций с валютой проводятся в прежнем режиме. Все валютные средства клиентов в банках, вы том числе - попавших под ограничения, сохранены, "и могут быть выданы в валюте счета", - сообщил Антон Силуанов.

Мишустин пообещал любую поддержку попавшим под санкции банкам

По словам министра, правительство совместно с банками разработало планы действий на случай возникновения санкций и других угроз. "Сейчас они реализуются", - заявил министр.

Экономика Финансы Правительство Минфин Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Российские ВДВ вместе с батальоном охраны Украины защитят АЭС от терактов
Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Роскомнадзор начинает ограничивать работу Facebook в России
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19