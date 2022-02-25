Силуанов: С картами отдельных банков могут возникать сложности за рубежом

Несмотря на объявленные Западом санкции против российских банков, финансовая система России работает стабильно, сложности могут возникать только с пластиковыми картами нескольких банков за рубежом. Об этом рассказал глава минфина Антон Силуанов на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Экономическая и финансовая ситуация в целом стабильна", - доложил он. Министр уточнил, что банки работают в штатном режиме, операции по депозитам, счетам, выдаче кредитов проводятся в обычном режиме.

"Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России, - продолжил глава минфина. - В настоящий момент определенные проблемы могут возникать с использованием карт отдельных банков за границей. Потому этот момент следует учитывать при решениях о поездках за рубеж".

Сейчас рисков финансовой устойчивости в минфине не видят. "Банки обеспечиваются ликвидностью, в том числе - наличными средствами, как в рублях, так и валюте. Снятие наличных и проведение операций с валютой проводятся в прежнем режиме. Все валютные средства клиентов в банках, вы том числе - попавших под ограничения, сохранены, "и могут быть выданы в валюте счета", - сообщил Антон Силуанов.

По словам министра, правительство совместно с банками разработало планы действий на случай возникновения санкций и других угроз. "Сейчас они реализуются", - заявил министр.