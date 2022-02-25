СК РФ: Более 22 тысяч человек признаны потерпевшими в ходе событий в Донбассе с 2014 года

По данным Следственного комитета, более 105 тысяч человек прибыли из Донбасса в Россию, свыше 6 тысяч - только на территорию Ростовской области. Об этом доложили главе СК РФ Александру Бастрыкину, на совещании, проведенном в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Отмечалось, что всем прибывшим оказана помощь. В частности, дети направлены в детские сады и школы. Сейчас офицеры СК РФ допрашивают прибывших, чтобы установить все факты совершения в отношении них преступлений.

Также Бастрыкину доложили, что с 2014 года было возбуждено 481 уголовное дело о событиях на Украине и Донбассе. В числе фигурантов - представители военного и политического руководства Украины. Кроме того, уголовные дела возбуждались против членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур Украины. Всего, в рамках этих уголовных дел к ответственности привлекаются 180 лиц.

По данным СК РФ, в ходе конфликта на Донбассе погибли более 2,6 тысячи граждан, а ранения получили не менее 5,5 тысячи мирных жителей. Кроме того, уничтожено более 2,2 тысячи объектов инфраструктуры. На совещании было подчеркнуто, что главной причиной жертв были обстрелы со стороны правительственных сил Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения. В ходе следственных действий с 2014 года были допрошены более 146 тысяч человек. Потерпевшими признаны более 22 тысяч человек, в том числе порядка 2,4 тысячи несовершеннолетних.

На совещании Бастрыкин дал следователям ряд указаний. В том числе - оперативно завершить расследования. Он подчеркнул, что судебный процесс над украинскими военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, обязательно должен состояться.