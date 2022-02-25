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Рубрика: Происшествия

Следственный комитет России возбудил новые дела по фактам обстрелов в ДНР и ЛНР

Несколько уголовных дел возбудил Следственный комитет России по факту "преступлений киевского режима в отношении мирного населения Донбасса".

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День второй. Онлайн

Речь идет, в частности, об обстрелах из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня в Первомайске, Кировске, Золотом-5 и Марьевке ЛНР, в результате которого 24 февраля были повреждены 13 жилых домов. Кроме того, в 6 домах поврежден газопровод.

В тот же день в Донецке, Горловке, Ясиноватой и Докучаевске ДНР были ранены четыре жителя, один погиб. Повреждения получили 45 жилых домов, электроцех, ЛЭП, теплотрасса и две котельные, из-за чего без отопления остались 68 жилых домовладений. Под обстрел попали здание школы и детской клинической больницы.

На следующий день после попадания артснаряда в здание школы в Горловке погибли учитель географии и завуч, еще один сотрудник ранен. В Донецке пострадало здание специализированного дома ребенка. А в Кировске жертвами обстрела стали двое мирных жителей.

По всем этим фактам возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ, сообщили в СКР. Речь идет о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

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