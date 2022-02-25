Слуцкий обвинил Совет Европы в работе "по американским шаблонам"

Совет Европы все сильнее превращается в придаток Евросоюза, работающий по американским шаблонам. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение СЕ о приостановке членства РФ в составе организации.

"Совет Европы из панъевропейской организации, к моему большому сожалению, превратился в придаток Евросоюза, работающий по американским меркам и шаблонам", - написал Слуцкий своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание на избирательное применение таких понятий как верховенство закона, права человека, демократия, о которых в Совете Европы не вспоминали во время кровавого и противоправного переворота на Украине в 2014 году.

Слуцкий назвал такой подход лицемерием и двойными стандартами.