СМИ Америки: От санкций США больше пострадают сами американцы, чем Россия

От санкций США больше пострадают сами американцы, чем Россия. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уотерс. Журналист сравнил американские санкции с "комарами в Луизиане", которых россияне явно не заметят.

"Байден не понимает, что санкции для России - как комары в Луизиане, они всегда были. Такова уж жизнь", - заявил Уотерс. Зато цены на бензин в Соединенных Штатах продолжают расти из-за ограничительных мер, вводимых против Москвы. "Галлон бензина здесь, в Нью-Йорке, стоит более пяти долларов. Просто заправить свой внедорожник стоит более ста долларов. В Калифорнии стоимость бензина превышает четыре доллара за галлон и приближается к этой отметке в Пенсильвании и Иллинойсе - трех штатах с самыми высокими налогами на газ, - отметил телеведущий. - Рядовые граждане страны в полной мере ощущают последствия повышения цен из-за санкций, которые нанесут больший ущерб американцам, чем россиянам, поставки нефти и так ограничены". По словам Уотерса, гражданам США приходится расплачиваться за то, что Вашингтон играл на Украине "роль старшего брата". Так что политика Байдена ставит американцев под удар в случае энергетического кризиса.

Галлон бензина в Нью-Йорке уже стоит более пяти долларов, заправить внедорожник стоит более 100

Схожие риски стоят и перед Европой. "Полная остановка поставок газа из России сильно ударит по ЕС. В конце концов, уже сейчас он получает 40 процентов природного газа из РФ. Германия - почти половину своих объемов... До сих пор Европе было на руку, что зима выдалась более мягкой, чем ожидалось", - признает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание признает: полный отказ от поставок "голубого топлива" "невозможно будет компенсировать даже при полной загрузке терминалов сжиженного природного газа и альтернативных трубопроводов". В долгосрочной перспективе это создало бы большие проблемы для европейцев, даже несмотря на их активные переговоры с третьими странами. "Кроме того, возникает вопрос, кто должен платить за заполнение хранилищ. Это дорого обойдется. Исходя из текущих цен, пополнение будет стоить 80 миллиардов евро, - считает экономист Георг Захманн из брюссельского мозгового центра Bruegel. - Без государственной помощи это вряд ли получится, что признает и Европейская комиссия".