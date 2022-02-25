"Совкомбанк" официально объявил о приостановке выдачи ипотеки

"Совкомбанк" официально объявил о приостановке ипотечных программ. Причина - "существенная неопределенность на российском ранке".

"Банк временно не будет выдавать ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также на покупку коммерческой недвижимости. Программы рефинансирования ипотечных кредитов также приостанавливаются", - сообщает пресс-служба банка. После стабилизации ситуации выдача ипотеки будет возобновлена. Для заемщиков, уже оформивших здесь ипотеку, условия, в том числе процентная ставка, не меняются.

Другие банки, опрошенные "РГ", пока не останавливают ипотечные программы. В "Сбербанке", "Райффайзен Банке", в банках ВТБ и ДОМ.РФ сообщили, что все сделки идут в штатном режиме. В "Промсвязьбанке" добавили, что не наблюдают отказов от ипотечных сделок и со стороны клиентов. В банке "Открытие" сообщили, что продолжают выдавать ипотечные кредиты в обычном режиме, но внимательно следят за развитием ситуации на рынке и в ближайшее время планируют изменение ценовых условий по ипотеке.

ЦБ сообщил, что Банк России и правительство РФ будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. В частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие"; банкам ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия, в отношении которых европейские и американские санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО Сбербанк, для которого введены санкции в отношении корреспондентских счетов.