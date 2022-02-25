Столтенберг: НАТО продолжит поставлять оружие Украине

В пятницу на брифинге для прессы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО, которых лишился Киев.

По итогам экстренного саммита альянса было обнародовано заявление лидеров стран-членов НАТО, которые обязались продолжить оказывать политическую, финансовую и практическую поддержку Украине. В документе также говорится о том, что альянс развернул оборонительные сухопутные и воздушные силы в его восточной части, а также морские средства в зоне действия НАТО.

Столтенберг уточнил, что речь идет о тысячах военных, более сотни самолетов и свыше 120 кораблей. При этом большую часть сил реагирования НАТО, составляют американские, французские и немецкие военные.