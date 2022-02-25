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Рубрика: В мире

Столтенберг: НАТО продолжит поставлять оружие Украине

Текст: Максим Макарычев

В пятницу на брифинге для прессы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит поставлять оружие Украине, включая системы ПВО, которых лишился Киев.

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По итогам экстренного саммита альянса было обнародовано заявление лидеров стран-членов НАТО, которые обязались продолжить оказывать политическую, финансовую и практическую поддержку Украине. В документе также говорится о том, что альянс развернул оборонительные сухопутные и воздушные силы в его восточной части, а также морские средства в зоне действия НАТО.

Столтенберг уточнил, что речь идет о тысячах военных, более сотни самолетов и свыше 120 кораблей. При этом большую часть сил реагирования НАТО, составляют американские, французские и немецкие военные.

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