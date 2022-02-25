Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен

Новости

В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму 21:15
В Госдуме объяснили, в каком случае в РФ снимут ограничения с Facebook 21:11
Сербия не будет вводить санкции против России 21:00
Сильная гололедица продлила "желтый" уровень погодной опасности в Москве 20:57
Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны 20:42
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией 20:41
Рублев вышел в финал турнира в Дохе 20:15
Суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова в полицейских 20:12
В Подмосковье отменена часть антиковидных ограничений 19:52
Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний 19:43
В Одессе введен комендантский час 19:36
"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом" 19:35
S7 Airlines временно отменила рейсы в ряд городов Европы 19:34
ВДНХ отменила масленичные гуляния 19:33
МОК призвал не использовать флаги России и Беларуси на спортивных соревнованиях 19:31
Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа 19:30
Двое граждан ДНР погибли в результате обстрелов Донецка 19:26
Пять русских школ в Таджикистане успеют открыть в 2022 году 19:22
Российский рынок акций завершает пятницу ростом на 20% 19:21
В Воронежской области сложили оружие и сдались 20 украинских пограничников 19:07
Решетников: ДКП Банка России приобретает сейчас особую важность 18:52
Медики ЛНР оказывают помощь сложившим оружие украинским военнослужащим 18:51
Глава Минсельхоза: Ситуация на рынке продовольствия стабильная 18:40
Силуанов: С картами отдельных банков могут возникать сложности за рубежом 18:36
ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 19:54
Рубрика: Власть

Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен

Текст: Татьяна Замахина
Комитет министров Совета Европы (СЕ) приостановил членство РФ в организации. Но без России он просто будет не нужен, так как она остается самой большой страной Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.
Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER
Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ.

Нарышкин: Спецоперация на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

По словам Толстого, состоялось заседание Постоянного комитета СЕ, где российская делегация пыталась донести позицию Москвы по ситуации вокруг Украины.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что без России - самой большой страны Европы - работа СЕ просто теряет смысл.

Ведь без самой большой европейской страны эта организация, по его словам, будет просто невозможна и не нужна. "Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой.

Фото: Ed JONES / AFP
СМИ Америки: От санкций США больше пострадают сами американцы, чем Россия

Теперь, считает политик, именно от Совета Европы будет зависеть возобновление диалога с Россией. "Мы, русские, меняться не собираемся", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что Россия сама не раз призывала к диалогу. В частности, долгое время просила отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".

В заявлении Комитета министров СЕ уточнялось, что права России приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Сюда входит и Европейская конвенция по правам человека.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы Россия и Евросоюз Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Российские ВДВ вместе с батальоном охраны Украины защитят АЭС от терактов
Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Роскомнадзор начинает ограничивать работу Facebook в России
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД