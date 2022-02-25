Толстой: Без России Совет Европы будет не нужен

Комитет министров Совета Европы (СЕ) приостановил членство РФ в организации. Но без России он просто будет не нужен, так как она остается самой большой страной Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в СЕ.

По словам Толстого, состоялось заседание Постоянного комитета СЕ, где российская делегация пыталась донести позицию Москвы по ситуации вокруг Украины.

"Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации", - заявил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что без России - самой большой страны Европы - работа СЕ просто теряет смысл.

Ведь без самой большой европейской страны эта организация, по его словам, будет просто невозможна и не нужна. "Потому что в нем не будет правды", - заявил Толстой.

Теперь, считает политик, именно от Совета Европы будет зависеть возобновление диалога с Россией. "Мы, русские, меняться не собираемся", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что Россия сама не раз призывала к диалогу. В частности, долгое время просила отреагировать на нарушения прав человека на Украине, но "европейская солидарность не позволяла этого сделать".

В заявлении Комитета министров СЕ уточнялось, что права России приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций. Сюда входит и Европейская конвенция по правам человека.