У Ангелы Меркель украли кошелек в магазине

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель ограбили, когда она ходила по магазинам. У 67-летней женщины украли сумочку с кошельком, хотя ее сопровождал телохранитель. Как сообщает Bild, кошелек канцлера находился в сумке на тележке. Даже присутствие телохранителя не остановило вора.

Меркель лично отправилась в отделение 53 полиции на Фридрихштрассе и написала заявление о краже. Полицейские были шокированы, увидев в участке бывшего канцлера.

Не секрет, что Ангела Меркель сама любит ходить в супермаркеты, даже за 16 лет своего пребывания на посту канцлера Германии она не переставала ходить в магазины и лично выбирать продукты на полках. Ограбили ее в любимом супермаркете Ullrich на Моренштрассе в районе Берлин-Митте, недалеко от Потсдамской площади.