В Госдуму внесен законопроект об ограничении торговых наценок

Наценки на социально значимые продукты в РФ предлагают ограничить десятью процентами. Такой законопроект внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером палаты Алексеем Гордеевым.

Согласно инициативе, будут ограничены торговые наценки на хлеб, мясо, молоко, муку, масло и другие социально значимые продукты.

Доля прибыли торговых организаций от реализации продовольственных товаров "первой цены" не будет превышать 10%, говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта позволит стабилизировать цены на них и поддержать наиболее нуждающихся слои населения, говорится в пояснительной записке.

Парламентарии напомнили, что в последнее время в РФ наблюдается проблема роста цен на продовольственные товары. Только цена продовольственной корзины на месяц за период с января 2021 года по январь 2022 года выросла на 1039,8 руб. (на 14,1%).

Рост цен за 2021 год на такие основные виды продуктов, как капуста составил - 146,3 %, картофель - 51,2%, курица - 21,8 %, морковь - 23,8 %, хлеб -10,2 %.

Одна из основных причин - торговые надбавки.

Авторы привела данные ФАС России, согласно которым, наценка, например, на картофель, лук, капусту и морковь может превышать 50 процентов. А в ряде случаев надбавка по сравнению с ценой закупки превышает 100%.

Так, по данным за прошлый год, наценка на картофель составила 119,8%, на морковь - 132,2%. Розничная наценка на муку - 110,6%, на хлеб - 58,2%, на яблоки - 161,9%,

Конкретнее цена, по которой покупают муку магазины 22,6 руб., розничная цена - 47,6 руб.

В отношении хлеба цена производителя - 58,6 руб., розничная цена - 92,7 руб.

Яблоки - 38,4 руб. и 100,6 руб.

Картофель - 21,2 руб. и 46,6 руб.

Морковь - 19,9 руб. и 46,2 руб.

По нынешним законам, у правительства РФ уже есть право в целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально продуктов первой необходимости устанавливать на них предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. В законопроекте временные ограничения по предлагаемым надбавкам не указываются.

В перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости входят, в частности, говядина, свинина и баранина, куры, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар-песок, соль, мука, хлеб, отдельные виды круп и овощей, а также яблоки.

Ранее пресс-служба Минсельхоза сообщила о проработке вопроса о добровольных ограничениях наценок на отдельные группы социально значимых товаров.