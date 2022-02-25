В Минэкономразвития рассказали о мерах по снижению влияния санкций

Российская экономика давно живет под санкциями и была готова к новым ограничениям, теперь она еще больше будет ориентирована на торговлю в восточном направлении. С таким комментарием к последним событиям выступило Минэкономразвития РФ.

"Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям. При этом они исходят от тех стран, которые уже вводили против нас ограничительные меры. Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз - продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - говорится в сообщении ведомства.

За счет низкого уровня госдолга и международных резервов экономика России обладает дополнительной устойчивостью по сравнению с 2014 годом, когда были введены первые санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине, и сейчас Минэкономразвития вместе с другими ведомствами рассматривает дополнительные меры для снижения влияния санкций, заключили в МЭР.

В течение последних нескольких дней против некоторых российских юридических и физических лиц в России западные страны ввели санкции на фоне военной спецоперации в Донбассе, которая началась после обращения ДНР и ЛНР за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Под ограничительные меры попали в том числе крупнейшие российские банки. В Совете Федерации заявили, что уже подготовлены ответные меры со стороны России, которые ударят по слабым местам Запада.