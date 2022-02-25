В Минфине призвали не принимать поспешных решений из-за падения курса рубля

Курсовые колебания рубля на фоне ситуации вокруг Украины - временное явление, уверен министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер", - сказал он в пятницу на совещании у премьера Михаила Мишустина. "Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", - указал глава Минфина.

Антон Силуанов уточнил, что "для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости используются накопленные в благоприятный период резервные средства". Речь идет и о золотовалютных резервах, и о средствах Фонда национального благосостояния. "Финансовым организациям обеспечен бесперебойный доступ к ликвидности, как в национальной, так и в иностранной валюте", - добавил министр.