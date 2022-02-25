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Рубрика: В мире

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. День второй. Онлайн

Текст: Павел Дульман, Илья Максимов, Иван Петров, Дмитрий Сосновский, Александр Степанов

Специальная военная операция Вооруженных сил России по защите ДНР и ЛНР от украинской агрессии продолжается. За первый день войскам Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военнослужащих удалось прорвать оборону противника и продвинуться на 6-8 км. Высокоточными ударами ВС РФ в течение дня вывели из строя 83 объекта наземной военной инфраструктуры, полностью подавили украинскую систему ПВО.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что действия на Украине - вынужденная мера. По его словам, для России были созданы такие риски, что она не могла поступить иначе.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. Онлайн-трансляция
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