В Минобороны РФ заверили, что не ответят на провоцирование огня по жилым районам Киева

Российские войска в ходе спецоперации на Украине не будут стрелять по жилым районам Киева. Об этом в обращении к киевлянам заявили в Минобороны РФ. При этом в ведомстве отметили, что украинские вооруженные силы провоцируют именно на такие действия.

Данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки РСЗО "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель, сообщили в Минобороны, чьи заявления приводит РИА Новости. К таким действиям украинское военное руководство подтолкнули советники Пентагона и ЦРУ - "для провоцирования ответного огня по местным жителям".

"Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный подчерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах", - отметили в Минобороны.