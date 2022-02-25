В Минздраве уточнили, какие лекарства можно будет покупать блистерами

С 1 марта уточняется порядок отпуска аптеками лекарств без вторичной упаковки, то есть - блистерами, саше и ампулами. До этого запретов на деление упаковки не было.

Как пояснили в Минздраве, купить блистер с таблетками вместо целой упаковки, в которых их несколько, можно будет по-прежнему, если на нем хорошо читаемым шрифтом на русском языке указаны наименование лекарственного препарата, номер серии, дата выпуска (для иммунобиологических лекарственных препаратов), срок годности, дозировка или концентрация, объем, активность в единицах действия или количество доз.

"Ситуации бывают разные, кому-то на курс нужна только половина упаковки, а кому-то необходимо лишь две ампулы, так как по неосторожности человек их уронил и разбил, а на всю упаковку - у него денег нет. Поэтому люди и просят продать лекарство по частям" , - рассказали "Российской газете" в Ассоциации независимых аптек.

Отмечается, что деление упаковки востребовано и при отпуске рецептурных лекарств, которые должны отпускаться в количестве, указанном в рецепте. Если врач выписывает 50 таблеток, аптека должна выдать именно столько, а не 60 или 100, например.