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Рубрика: Общество

В Москве показали фильм о Елизавете Глинке, больных и раненых детях Донбасса

Текст: Владимир Емельяненко
Открытый показ документального фильма "Жить! Войне и смерти вопреки" прошел в Общественной палате России. Его премьера в декабре 2021 года шла в сети кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга, на телеканале ОТР и семи телеканалах Луганска и Донецка.

"Жить! Войне и смерти вопреки" - это пронзительные истории о гуманитарной миссии центра "Справедливая помощь", основанного Елизаветой Глинкой. О ее работе-подвиге по спасению детей Донбасса. Основу фильма-свидетельства составили восемь реальных историй детей и их родителей в поисках спасения от болезней и войны. В фильме прослеживаются восемь детских судеб за восемь лет войны, сведенные трагическими событиями в одной географической точке - в Донбассе.

"Наше кино не о войне и не о конфликте в Донбассе, - настаивает режиссер фильма Екатерина Рябинина. - Наше кино - это восемь ответов на вопрос, почему нужно помогать тяжелобольным и раненым детям Донбасса. И мы надеемся, это восемь причин участия зрителей в судьбе героев".

В фильме и за кадром, как это часто принято в документальном повествовании, нет авторской точки зрения на события. Есть рассказы-свидетельства и моменты чувств и эмоций детей и их близких. Например, у Коли из Макеевки тяжелая форма врожденного иммунодефицита. Мальчик обречен всю жизнь принимать дорогостоящий препарат. "Нам врач сказал, - рассказывает герой фильма, - будете капаться, будете жить. Не будете - исход неизвестен". И сразу - следующий кадр-история.

Девочка Катя. Ее мама оставила, когда крохе было три с половиной месяца. Не смогла принять диагноз ребенка - девочка сразу после рождения впала в кому. Сейчас она не говорит, не ходит, не сидит, не может глотать. Но с ней круглые сутки находится отец Никита.

"Меня пронзила безграничная папина любовь, - вспоминает режиссер Екатерина Рябинина. - Я видела разную отцовскую любовь, но такую - никогда". Никита физически не может оставить ребенка и выйти на работу, а пособия не хватает. Им помогают благотворители, но…

"Мне очень хочется, чтобы их жизнь изменилась. Может быть, кто-то, увидев фильм, подключится, и начнут происходить чудеса", - верит Рябинина.

"Единая Россия" и фонд "Доктор Лиза" будут помогать жителям ДНР и ЛНР

И так - каждая история. Съемки длились полтора года. А теперь, после премьеры "Жить! Войне и смерти вопреки" в Москве и Санкт-Петербурге, после показа в Общественной палате России, многие российские регионы захотели устроить прокат фильма у себя. Еще "Жить! Войне и смерти вопреки" заявлен на участие в российских и международных фестивалях.

Справка "РГ"

"Справедливая помощь Доктора Лизы" основана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. После трагической гибели Елизаветы Глинки в декабре 2016-го работа ее центра продолжена. За годы работы гуманитарной миссии в Донбассе с 2014 года более 2,5 тысяч тяжелобольных и раненых детей получили лечение. В 2021 году в РФ вывезено 105 детей. Еще 200 детей получили наукоемкую медицинскую помощь.

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