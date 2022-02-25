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25.02.2022 14:29
Рубрика: Экономика

В ПФР рассказали, как отставным военным оформить вторую пенсию

Текст: Ольга Игнатова

Отставные военные имеют право не только на вторую пенсию, но и на другие меры поддержки от государства, рассказали эксперты отделения ПФР по г. Москве и Московской области.

Так, в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства отставники могут получать гражданскую пенсию. Для того, чтобы ее получать, надо иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В 2022 году минимальный стаж работы и минимальные коэффициенты составляют 13 лет и 23,4 коэффициента соответственно. Мужчины могут выходить на пенсию в возрасте 61,5 года, а женщины - в 56,5 лет.

Такие же условия выхода на пенсию распространяются и на военных, которые занимаются предпринимательской деятельностью и платят за себя взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Среди социальных выплат, право на которые имеют военные, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Это федеральная льгота. Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и СССР, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и их семьям.

Также через ПФР с нынешнего года оформляются и выплачиваются единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка.

Экономика Пенсии и пособия

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