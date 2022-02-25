В ставке Зеленского обижаются на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский в течение последних суток пытался получить от США и Европы не риторическую поддержку. Но все попытки привлечь внимание союзников не увенчались успехом. Так, в утреннем ролике Владимир Зеленский упрекнул западные страны в том, что они наблюдают за российской операцией по поддержке республик Донбасса в качестве зрителей. "Мощнейшие силы мира наблюдают издалека", - жаловался Зеленский.

Он также заявил, что введенных западными странами санкций лично ему недостаточно. Он также констатировал, что "западные партнеры" не дают Украине гарантий безопасности, и в который раз посетовал, что ее не хотят срочно принимать в НАТО. Сразу после этого обращения Зеленский учредил Ставку Верховного главнокомандующего, которую сам же возглавил.

В дневном ролике Зеленский уже прямым текстом призвал союзников вступить в военный конфликт с Россией. "Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", - с присущим актерским пафосом вещал президент Украины.

Ответа на призывы он вновь не получил. Более того, западные политики и СМИ активно намекали Верховному главнокомандующему Украины, какого рода действий от него ждут. Например, премьер Британии предложил руководству Украины убежище. В свою очередь CNN и правительство Германии затеяли дискуссию о том, где же находится Зеленский: американские журналисты утверждали, что он перебрался в бункер за пределами Киева, а в Берлине возражали, что тот все еще находится в столице.

Недоразумением окончилась и попытка Зеленского пообщаться с премьером Италии Марио Драги. После заседания Евросовета, в котором дистанционно принял участие Зеленский, Драги был готов выслушать его озабоченности и страхи отдельно. Однако Зеленский не вышел на связь. После полутора часов тревожного ожидания Драги сообщил об отсутствии абонента депутатам итальянского парламента. Позже Зеленский язвительно ответил Драги в своем Twitter - мол, он был занят войной с Россией и не мог перенести ее из-за разговора с итальянским премьером.