В ставке Зеленского обижаются на Запад

Новости

ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания 18:23
Путин: Российские офицеры в ходе спецоперации действуют героически 18:21
В Минфине призвали не принимать поспешных решений из-за падения курса рубля 18:12
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки 18:12
Мишустин пообещал любую поддержку попавшим под санкции банкам 18:08
Генпрокуратура будет блокировать фейки о проведении специальной операции России 18:04
ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам 18:00
Путин: Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите Отечества 17:51
Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля 17:42
Младшая сестра Непряевой выиграла золото на юниорском ЧМ 17:33
Минпромторг предложил начать маркировку пива с 1 октября 17:29
Захарова анонсировала участие Лаврова в сессии СПЧ ООН в Женеве 17:21
Испания передала России обвиняемого в вымогательстве имущества на 50 млн рублей 17:21
Минобороны: Завершено блокирование украинского города Чернигов 17:17
Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство 17:10
Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов 17:08
Путин рассказал Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Киевом 17:06
ЛНР: Западное оружие используется ВСУ вовсе не для обороны 17:06
Кремль: Си Цзиньпин с уважением отозвался о действиях РФ в ситуации вокруг Украины 16:51
Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в странах БРИКС 16:45
Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации РФ на Украине 16:38
У Ангелы Меркель украли кошелек в магазине 16:33
Доктор Мясников назвал любимый всеми продукт, угрожающий здоровью 16:31
Лукашенко отметил высокую явку на досрочном голосовании по конституции 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 18:10
Рубрика: В мире

В ставке Зеленского обижаются на Запад

Текст: Петр Лихоманов
Президент Украины Владимир Зеленский в течение последних суток пытался получить от США и Европы не риторическую поддержку. Но все попытки привлечь внимание союзников не увенчались успехом. Так, в утреннем ролике Владимир Зеленский упрекнул западные страны в том, что они наблюдают за российской операцией по поддержке республик Донбасса в качестве зрителей. "Мощнейшие силы мира наблюдают издалека", - жаловался Зеленский.
Владимир Зеленский тщетно призывает Запад воевать на его стороне. В ответ ему предлагают убежище. Фото: Reuters Владимир Зеленский тщетно призывает Запад воевать на его стороне. В ответ ему предлагают убежище. Фото: Reuters
Владимир Зеленский тщетно призывает Запад воевать на его стороне. В ответ ему предлагают убежище. Фото: Reuters

Он также заявил, что введенных западными странами санкций лично ему недостаточно. Он также констатировал, что "западные партнеры" не дают Украине гарантий безопасности, и в который раз посетовал, что ее не хотят срочно принимать в НАТО. Сразу после этого обращения Зеленский учредил Ставку Верховного главнокомандующего, которую сам же возглавил.

В дневном ролике Зеленский уже прямым текстом призвал союзников вступить в военный конфликт с Россией. "Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу", - с присущим актерским пафосом вещал президент Украины.

Ответа на призывы он вновь не получил. Более того, западные политики и СМИ активно намекали Верховному главнокомандующему Украины, какого рода действий от него ждут. Например, премьер Британии предложил руководству Украины убежище. В свою очередь CNN и правительство Германии затеяли дискуссию о том, где же находится Зеленский: американские журналисты утверждали, что он перебрался в бункер за пределами Киева, а в Берлине возражали, что тот все еще находится в столице.

Недоразумением окончилась и попытка Зеленского пообщаться с премьером Италии Марио Драги. После заседания Евросовета, в котором дистанционно принял участие Зеленский, Драги был готов выслушать его озабоченности и страхи отдельно. Однако Зеленский не вышел на связь. После полутора часов тревожного ожидания Драги сообщил об отсутствии абонента депутатам итальянского парламента. Позже Зеленский язвительно ответил Драги в своем Twitter - мол, он был занят войной с Россией и не мог перенести ее из-за разговора с итальянским премьером.

Лавров: Зеленский сам упустил возможности по урегулированию конфликта
В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Захарова: РФ получила от Украины ноту о разрыве дипотношений
Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений