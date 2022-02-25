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25.02.2022 17:33
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко выступила на форуме в Таджикистане

Текст: Дмитрий Гончарук, Валентина Егорова
Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко 25 февраля завершила визит в Таджикистан. Главными темами бесед с руководством республики стало межрегиональное сотрудничество, поддержка русского языка и, конечно, ситуация вокруг Украины.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

"Россия объявила специальную военную операцию, чтобы понудить к миру, чтобы остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины. Нам просто не оставили другого выбора. Да, это нелегкий выбор, но единственная возможность остановить братоубийственную войну, возможность сохранить мир и жизни людей", - заявила Матвиенко, выступая в Душанбе на межпарламентском форуме "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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А отвечая на вопросы журналистов по окончании встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикер отметила: "Россия выполнила свой моральный долг и признала суверенитет, независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. И у нас нет необходимости кого-то в этом убеждать. Каждая страна будет делать свой выбор". Глава Совфеда уверена, что Москве найдется чем ответить на санкции. "Мы хорошо знаем слабые места Запада", - указала она.

Россия была и остается главным торговым партнером Таджикистана, а товарооборот между странами в прошлом году превысил один миллиард долларов, показав рост более чем на 45%. "Это позволило нам не только вернуться к допандемийным показателям, но и превысить их", - также отметила Матвиенко. Спикер Совфеда призвала чиновников усилить контроль за тем, как исполняются соглашения между регионами - чтобы те были не формальными, а наполненными конкретным содержанием. Среди перспективных направлений регионального сотрудничества она назвала сельское хозяйство, строительные технологии, цифровизацию госуправления, в том числе - парламентской работы.

В ходе выступления Матвиенко также обратила внимание на высокий уровень поддержки русского языка властями Таджикистана. Одним из пунктов в программе визита стало посещение Президентского лицея для одаренных детей, который участвует в гуманитарном проекте "Российский учитель за рубежом". Сенаторы пообщались с учителями и детьми, передали учебники и книги для библиотеки лицея.

Спикер Совфеда уверена, что Москве найдется чем ответить на санкции

Глава Совфеда напомнила, что к проекту присоединились 10 стран. "У российских учителей за рубежом важная миссия - продолжать традиции дружбы между народами, воспитывать молодое поколение, которое будет поддерживать дружбу между государствами, традиции и общую историю", - отметила она. Также делегация СФ осмотрела одну из пяти строящихся школ, в которых обучение будет проходить на русском языке. Помимо Душанбе учебные заведения возводятся в Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, каждое рассчитано на более чем 1200 человек. Матвиенко надеется, что школы откроют к 1 сентября 2022 года.

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