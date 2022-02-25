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25.02.2022 19:30
Рубрика: Власть

Военных железнодорожников ЗВО отправили на реконструкцию БАМа

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 25 февраля Минобороны РФ сообщило, что первые подразделения Железнодорожных войск Западного военного округа передислоцируются в Амурскую область для участия в реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской магистрали.

Началось строительство новой ветки Байкало-Амурской магистрали

"Торжественная церемония убытия состоялась на станции Рязань-2 Московской железной дороги, - проинформировали в ведомстве. - Военные железнодорожники выполнили погрузку на платформы имущества и более 100 единиц тыловой, инженерной и специальной техники. Водители, экскаваторщики и бульдозеристы преодолеют в составе эшелона более 7500 километров. По прибытии к месту проведения работ на станцию Огорон военные разгрузят эшелон, разместятся в блочно-модульном городке и приступят к выполнению поставленных задач".

Известно, что на первом этапе с марта по июнь нынешнего года отдельному батальону механизации Железнодорожных войск ЗВО предстоит реконструировать участок магистрали (вставка второго пути) на перегоне от станции Огорон до разъезда Молдавский Дальневосточной железной дороги. А еще восстановить притрассовую автомобильную дорогу - так называемый автодублер БАМа на перегоне от станции Огорон до разъезда Ульяновский Строитель.

В минобороны отметили, что перед отправкой в Амурскую область все военнослужащие батальона прошли медицинское обследование и вакцинацию от коронавируса.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Байкало-Амурская магистраль

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