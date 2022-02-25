Володин заявил о бесславном конце карьеры Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского ждет бесславный и закономерный конец политической карьеры актера, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он назвал три основные ошибки Зеленского, которые к этому приведут.

Спикер констатировал, что Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных. "За примерами далеко ходить не надо: Саакашвили - в Грузии, Зеленский - в Украине", - заявил Володин.

Он напомнил о том, что последний в прошлом - КВНщик, актер, игравший президента в фильме. "Но в жизни все оказалось намного сложнее", - отметил парламентарий. Спикер напомнил о готовности Великобритании дать президенту Украины и членам его правительства убежище, если им понадобится безопасное место. Об этом ранее заявил британский премьер Борис Джонсон в парламенте.

"Что же случилось? Почему такой конец карьеры?" - отметил Володин.

По его словам, ошибок за время президентства Зеленский сделал много: "неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал".

Однако к "бесславному концу" карьеры президента, по его оценке, все же привели три основных ошибки:

- сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. НАТО, по словам Володина, отводил Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны, после чего она должна была превратиться в пепелище;

- так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. "Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? - спросил Володин. - Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения";

- угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. "Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства", - подчеркнул спикер ГД.

Он напомнил, что накануне американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона о том, что Киев будет взят в течение 96 часов. "24 часа уже прошли", - отметил Володин.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью демилитаризации страны. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Российские военные стали наносить удары по военной инфраструктуре Украины, заверив, что мирным жителям ничего не угрожает.