ВОЗ назвала точный состав вакцин против гриппа на следующий эпидсезон

В этих консультациях участвует группа экспертов, представляющих Центры сотрудничества ВОЗ и Основные регулирующие лаборатории ВОЗ, расположенные по всему миру. Эта Глобальная система ВОЗ проводит непрерывный мониторинг за циркуляцией различных вариантов гриппа, анализирует данные эпиднадзора за вирусом гриппа, и предпринимает меры реагирования на него. На основании рекомендаций ВОЗ фармацевтические компании всех стран разрабатывают и производят самые эффективные вакцины против штаммов вируса гриппа, которые, по прогнозам, будут наиболее активно циркулировать в следующем эпидсезоне. Такие рекомендации ВОЗ выдает дважды в год: для стран Северного полушария в конце февраля-начале марта, для южного - соответственно, в конце августа-сентябре, чтобы производители вакцин имели полгода на их разработку и производство.
"Периодическое обновление штаммов, содержащихся в вакцинах против гриппа, необходимо для того, чтобы вакцины были эффективными из-за постоянно меняющейся природы вирусов гриппа", - поясняют в ВОЗ.
ВОЗ рекомендует, чтобы четырехвалентные вакцины для использования в сезоне гриппа 2022-2023 годов в северном полушарии содержали следующие варианты вируса гриппа:
вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);
вирус, подобный вирусу B/Austria/1359417/2021 (родословная B/Victoria);
и вирус, подобный вирусу B/Phuket/3073/2013 (родословная B/Yamagata).
Вакцины на основе клеточной культуры или рекомбинантных вакцин:
вирус, подобный A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Darwin/6/2021 (H3N2);
вирус, подобный вирусу B/Austria/1359417/2021 (родословная B/Victoria);
и вирус, подобный вирусу B/Phuket/3073/2013 (родословная B/Yamagata).
Соответственно, трехвалентные вакцины на следующий сезон будут содержать те же штаммы, за исключением варианта B/Phuket/3073/2013.
Четырехвалентные вакцины, имеющие в своем составе более широкий спектр штаммов гриппа, считаются более эффективными.