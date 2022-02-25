Новости

Над Ростовской областью Су-27 и Су-30СМ отработали воздушный бой 09:13
Ростуризм составляет списки туристов, которые пока не могут вернуться из-за рубежа 09:00
В Новгородской области отменили QR-коды в общественных местах 08:57
Наталья Сергунина: В Москве принимают заявки на участие в программе развития стартапов 08:54
Россельхозбанк прокомментировал введенные со стороны США санкции 08:34
ВОЗ объявит состав вакцин для профилактики гриппа на ближайший эпидсезон 08:24
Более 160 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 08:10
ЦБ: Деньги в банках под санкциями можно забрать в валюте счета 07:57
Рубль на открытии биржевых торгов укрепился к доллару и евро 07:36
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота" 07:21
Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии 06:35
Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего 06:27
ЕС продлил действие персональных санкций против Беларуси на год 06:11
Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма 05:46
Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе 04:58
Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц 04:47
Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США 04:35
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 08:24
Рубрика: Общество

ВОЗ объявит состав вакцин для профилактики гриппа на ближайший эпидсезон

Текст: Ирина Невинная
В пятницу, 25 февраля, станет известен состав антигенов, которые ВОЗ рекомендует для включения в вакцинные препараты, применяемые для иммунопрофилактики гриппа.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Консультации экспертов ВОЗ проходили в течение последних нескольких дней, изучались данные о циркуляции актуальных штаммов гриппа в рамках глобальной активности этой инфекции, был представлен обзор данных об антигенных и генетических характеристиках сезонных вирусов гриппа A(H5), A(H7N9), A(H9) и других его подтипов или вариантов, проанализированных CCS и другими справочными лабораториями, а также анализ результатов серологических исследований вакцин, сообщили в ВОЗ.

Сегодня ВОЗ представит официальные рекомендации по составу вакцины против гриппа для Северного полушария в эпидемическом сезоне 2022-2023 года.

В России выявлено 126 штаммов гриппа

Рекомендации по составу вакцин ВОЗ обновляет дважды в год: в начале весны для стран Северного полушария планеты и в начале осени - для стран, находящихся в Южном полушарии планеты. Это необходимо для ежегодного обновления вакцин в соответствии с продолжающими изменяться вариантами гриппа. В расчет берутся наиболее распространенные его разновидности, которые с наибольшей вероятностью продолжат активно циркулировать в следующем эпидемическом сезоне.

В этом году, как отмечают в ВОЗ, наряду с уже известными вариантами A(H5), A(H7N9), A(H9), будут представлены другие подтипы или штаммы для разработки новых перспективных вакцин в целях обеспечения готовности к возможной пандемии.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота"
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших