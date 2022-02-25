ВОЗ объявит состав вакцин для профилактики гриппа на ближайший эпидсезон

В пятницу, 25 февраля, станет известен состав антигенов, которые ВОЗ рекомендует для включения в вакцинные препараты, применяемые для иммунопрофилактики гриппа.

Консультации экспертов ВОЗ проходили в течение последних нескольких дней, изучались данные о циркуляции актуальных штаммов гриппа в рамках глобальной активности этой инфекции, был представлен обзор данных об антигенных и генетических характеристиках сезонных вирусов гриппа A(H5), A(H7N9), A(H9) и других его подтипов или вариантов, проанализированных CCS и другими справочными лабораториями, а также анализ результатов серологических исследований вакцин, сообщили в ВОЗ.

Сегодня ВОЗ представит официальные рекомендации по составу вакцины против гриппа для Северного полушария в эпидемическом сезоне 2022-2023 года.

Рекомендации по составу вакцин ВОЗ обновляет дважды в год: в начале весны для стран Северного полушария планеты и в начале осени - для стран, находящихся в Южном полушарии планеты. Это необходимо для ежегодного обновления вакцин в соответствии с продолжающими изменяться вариантами гриппа. В расчет берутся наиболее распространенные его разновидности, которые с наибольшей вероятностью продолжат активно циркулировать в следующем эпидемическом сезоне.

В этом году, как отмечают в ВОЗ, наряду с уже известными вариантами A(H5), A(H7N9), A(H9), будут представлены другие подтипы или штаммы для разработки новых перспективных вакцин в целях обеспечения готовности к возможной пандемии.