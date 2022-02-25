Новости

ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания 18:23
Путин: Российские офицеры в ходе спецоперации действуют героически 18:21
В Минфине призвали не принимать поспешных решений из-за падения курса рубля 18:12
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки 18:12
Мишустин пообещал любую поддержку попавшим под санкции банкам 18:08
Генпрокуратура будет блокировать фейки о проведении специальной операции России 18:04
ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам 18:00
Путин: Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите Отечества 17:51
Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля 17:42
Младшая сестра Непряевой выиграла золото на юниорском ЧМ 17:33
Минпромторг предложил начать маркировку пива с 1 октября 17:29
Захарова анонсировала участие Лаврова в сессии СПЧ ООН в Женеве 17:21
Испания передала России обвиняемого в вымогательстве имущества на 50 млн рублей 17:21
Минобороны: Завершено блокирование украинского города Чернигов 17:17
Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство 17:10
Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов 17:08
Путин рассказал Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Киевом 17:06
ЛНР: Западное оружие используется ВСУ вовсе не для обороны 17:06
Кремль: Си Цзиньпин с уважением отозвался о действиях РФ в ситуации вокруг Украины 16:51
Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в странах БРИКС 16:45
Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации РФ на Украине 16:38
У Ангелы Меркель украли кошелек в магазине 16:33
Доктор Мясников назвал любимый всеми продукт, угрожающий здоровью 16:31
Лукашенко отметил высокую явку на досрочном голосовании по конституции 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 18:00
Рубрика: В мире

ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам

Текст: Максим Макарычев

Вооруженные силы Украины подвергают Донецк массированным обстрелам и поражают жилые кварталы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Елена Блоха
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет

По его словам, украинские каратели используют все виды артиллерии, не отведя технику на необходимое расстояние. Кулемзин уточнил, что огонь ведется по жилым кварталам, центральным районам, прифронтовой зоне. "Все знают, что стреляют не по военным, а по густонаселенному городу", - заключил донецкий мэр. Ранее Кулемзин, как сообщает ТАСС, заявил о ранении мирных жителей в результате обстрела из реактивных систем залпового огня "Град" Куйбышевского района Донецка.

Мирная жительница и сотрудница спасательного ведомства в Докучаевске получили ранения в результате обстрела украинскими войсками, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, инцидент произошел, когда дежурный караул возвращался с ликвидации пожара.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР ДНР Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Захарова: РФ получила от Украины ноту о разрыве дипотношений
Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений