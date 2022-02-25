ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам

Вооруженные силы Украины подвергают Донецк массированным обстрелам и поражают жилые кварталы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, украинские каратели используют все виды артиллерии, не отведя технику на необходимое расстояние. Кулемзин уточнил, что огонь ведется по жилым кварталам, центральным районам, прифронтовой зоне. "Все знают, что стреляют не по военным, а по густонаселенному городу", - заключил донецкий мэр. Ранее Кулемзин, как сообщает ТАСС, заявил о ранении мирных жителей в результате обстрела из реактивных систем залпового огня "Град" Куйбышевского района Донецка.

Мирная жительница и сотрудница спасательного ведомства в Докучаевске получили ранения в результате обстрела украинскими войсками, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, инцидент произошел, когда дежурный караул возвращался с ликвидации пожара.