Выплату на ребенка из маткапитала выбирает каждая четвертая семья

В прошлом году средствами маткапитала всего распорядились 1,2 млн семей с детьми, из них - 316 тысяч оформили из его средств выплату на ребенка до 3 лет. Об этом рассказала замминистра труда и социального развития Елена Мухтиярова на круглом столе в Совете Федерации.

Она уточнила, что выплату из средств маткапитала можно оформить только на второго ребенка в семье, не достигшего трехлетнего возраста. На первого ребенка она выплачивается из федерального бюджета, на третьего и последующих детей может назначаться из федерального и регионального бюджетов.

Всего выплату на детей до 3 лет в прошлом году получали 2,4 млн семей, на нее из федерального бюджета было выделено более 200 млрд рублей, из них - 141 млрд были направлены на выплату 1,4 млн семьям, которые воспитывают первого ребенка.

Мухтиярова также отметила, что на поддержку семей с детьми в прошлом году в общей сложности было перечислено 562,8 млрд рублей, а получили ее 3,3 млн таких семей, что на 37% больше, чем планировалось ранее.

По словам замминистра, остается востребованной и такая мера поддержки, как льготная ипотека под 6% годовых. Деньги можно направить как на покупку квартиры, так и строительство частного дома. В прошлом году ей воспользовались почти 87 тысяч семей с детьми, что почти в половину выше планового значения. Всего за весь период реализации меры с 2018 года 232 тысячи семей воспользовались правом получения такого ипотечного займа.