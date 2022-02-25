Захарова анонсировала участие Лаврова в сессии СПЧ ООН в Женеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека, которая пройдет в Женеве 28 февраля - 1 марта. Об этом проинформировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Предполагается, что в период с 28 февраля по 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Женеву, где он примет участие в сегменте высокого уровня 49-й сессии Совета ООН по правам человека и выступит на конференции по разоружению", - сообщила дипломат. В рамках деловой поездки у главы МИД состоится беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также ряд встреч с руководителями международных организаций, которые расположены в Женеве.

Сессия Совета ООН по правам человека и конференция по разоружения традиционно проходят в конце февраля. В прежние годы на первом из этих мероприятий глава МИД РФ неоднократно обращал внимание на двойные стандарты, которых придерживаются отдельные члены СПЧ, на рост агрессивного национализма, особенно в странах Восточной Европы, развязанную войну с памятниками и историей, подавление свободы СМИ. Выступления же Лаврова на конференции по разоружению фактически стали долгим прологом к российским инициативам по гарантиям безопасности. Также особое внимание уделялось нарастанию угрозы гонки вооружений в космосе, присутствию ядерного оружия США в Европе.