Захарова: Без демилитаризации и денацификации Украины переговоры безрезультатны

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сомнение в результативности потенциальных переговоров с Украиной без демилитаризации и денацификации страны.

Как отметила Захарова в эфире Первого канала, комментируя возможность переговоров России и Украины, Москва "всегда отвечает на запросы о переговорах" и готова разговаривать даже "с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами".

При этом официальный представитель МИД поставила под вопрос "адекватность людей, которые выдают себя за руководителей Украины". Захарова также посоветовала киевским властям самим разобраться, "хотят они этих переговоров или нет".