Захарова: РФ нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии от США и НАТО

Россия ждет от США и НАТО долгосрочных и юридически обязывающих гарантий безопасности, дискуссий на эту тему недостаточно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам недостаточно разговоров о безопасности, нам нужны долгосрочные и юридически обязывающие гарантии США и их союзников по НАТО, а теперь особенно, учитывая, что мы за последние месяцы видели и слышали", - отметила дипломат. Она напомнила, что Запад на протяжении нескольких лет не мог заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Захарова обратила внимание на то, как США и другие западные страны осуществляли военное освоение территории Украины. Они развернули масштабную антироссийскую дезинформационную кампанию, под прикрытием которой активно накачивали Украину оружием, направляли своих военных инструкторов, проводили масштабные военные учения. "По сути, осуществляли военное освоение территории страны с определенными целями", - отметила представитель МИД РФ.

"Высказывавшиеся неоднократно озабоченности нашей страны по этому поводу не принимались в расчет никем. Ни киевским режимом, ни его мировыми покровителями", - подчеркнула Захарова.

Что касается обещания не расширять НАТО на восток, то и сейчас члены альянса ищут новые оправдания. "Члены Североатлантического альянса опровергают друг друга по принципиальным вопросам, продолжая делать заявления, не соответствующие проводимой политике. Юлят, извиваются, друг за друга прячутся. Теперь приходится делать новые оправдания, акцент делается на том, что обещания не были закреплены документально", - отметила дипломат.